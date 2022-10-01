هل يرفض ضمهما مستقبلًا؟ هالاند ومبابي يُشعلان غضب بيريز!

ريال مدريد مل من أفعال اللاعبين والمقربين منهما

وصل استياء وغضب ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز من أفعال كيليان مبابي وإيرلينج هالاند والمقربين منهما إلى ذروته، حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من النادي العاصمي.

ما الذي أشعل غضب ريال مدريد من مبابي وهالاند؟

ماركا أوضحت أن تكرار ظهور اسم ريال مدريد في تصريحات مهاجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والمقربين منهما أشعل غضب النادي ومسؤوليه منهما.

والد هالاند كان قد قال الأسبوع الماضي أن عرض ريال مدريد المقدم لنجله في سوق الانتقالات الصيفي الأخير كان الخيار الثالث بالنسبة له، إذ يسبقه في الأفضلية عرضا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ماركا أوضحت أن المسؤولين في الريال ملوا من تكرار استخدام اللاعبين وحاشيتهم لاسم النادي لخدمة مصالحهم الشخصية والترويج لأنفسهم، وأنهما بدأوا التفكير جديًا باتخاذ موقف حاد من تلك التصريحات.

هذا الأمر وحسب ماركا عزز الاتجاه السائد داخل النادي مؤخرًا بالاهتمام بجلب المواهب الشابة االتي تضع مصلحة النادي قبل مصالحها الشخصية بدلًا من اقتناص الفرص التي يُظهرها سوق الانتقالات، مشيرة إلى أن الاهتمام بشخصية اللاعب ومدى التزامه أصبح معيارًا مهمًا في اختيار أهداف الريال القادمة.

هل يُغلق الريال أبوابه في وجه مبابي وهالاند؟

ريال مدريد اعتاد ضم النجوم الأبرز في العالم، ونحن نسير تدريجيًا لاحتكار مبابي وهالاند القمة، على غرار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في السنوات القليلة القادمة، مما يضعهما على رأس أهداف عملاق دوري أبطال أوروبا المستقبلية.

الريال حاول جديًا التعاقد مع مبابي ومن ثم هالاند لكنه لم يُوفق بعد تجديد الأول لعقده مع باريس سان جيرمان وانتقال الثاني لبطل الدوري الإنجليزي، ورغم الغضب الذي صاحب فشل الصفقة الأولى تحديدًا، إلا أن بيريز لم يُغلق الباب في وجه اللاعين.

وقد كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير أنه خلال اجتماع أخير مع مجموعة من "سوسيوس"، ملاك ريال مدريد، فجر بيريز مفاجأة كبيرة حين أبلغ الحضور بإمكانية التعاقد مع اللاعبين مستقبلًا.

تقرير ماركا حول استياء النادي ومسؤوليه وعلى رأسهم بيريز من تصريحات هالاند ومبابي وفي ظل النجاح الكبير للصفقات الشابة مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور قد يُغلق الباب تمامًا في وجه أي قدوم محتمل للمهاجمين الفرنسي والنرويجي للعاصمة الإسبانية.