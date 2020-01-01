هل يرحل في يناير؟ برشلونة يحسم مصير جريزمان

سلسلة من الشكوك حول مستقبل المهاجم الفرنسي

حسم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، سواء بالرحيل أو البقاء مع الفريق في يناير القادم.

جريزمان تعرض للعديد من الانتقادات الفترة الأخيرة، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنشود مع الفريق الكتالوني.

مركز اللاعب كذلك يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المدرب رونالد كومان، حيث يلعب في برشلونة مع الجناح، عكس مركزه في منتخب فرنسا في عمق الملعب.

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صحيفة "ليكيب"الفرنسية، نفت تخطيط برشلونة للتخلص من جريزمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لثقة كومان في قدرة اللاعب على التألق من جديد.

وهو ما ظهر بشكل واضح، في تشديد الهولندي على أهمية جريزمان، خلال المؤتمر الصحفي للكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويأتي ذلك رغم ما قاله كومان رداً على شكوى اللاعب من تغيير مركزه، حول أحقية المدرب في اختيار المكان الأنسب لجميع اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ29 سنة سجل 15 هدفاً وصنع 4 في 52 مباراة مع برشلونة منذ قدومه للفريق من أتلتيكو مدريد.