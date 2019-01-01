هل يرحل عن برشلونة؟ راكيتيش يرسل أطفاله لمدرسة فرنسية

راكيتيش اتخذ بعض الخطوات التي تؤكد أنّه سينضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل

أرسل إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، بناته إلى مدرسة فرنسية مع انطلاق النصف الثاني من العام الدراسي الجديد.

راكيتيش كان قريبًا من الانضمام للنادي الباريسي في الصيف الماضي ولكنّه رفض وقرر الاستمرار مع البلوجرانا.

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية إنّ راكيتيش بالفعل أرسل بناته إلى مدرسة فرنسية وبدأ في تعلم اللغة.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يخطط بالفعل للرحيل عن برشلونة خاصة بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع فرينكي دي يونج والتفاوض مع أدريان رابيو.

فوز برشلونة اليوم على جيرونا بمشاركة ميسي يصل به للفوز رقم 328 مع الفريق في الليجا متخطيًا رقم راؤول مع ريال مدريد✔️



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كاسياس: 334 مباراة

زوبيزاريتا: 333 مباراة

ميسي: 328 مباراة

راؤول: 327 مباراة pic.twitter.com/xorJfPKolU — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وكان النادي الفرنسي عرض 90 مليون يورو لضم راكيتيش بجانب منح اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو صافي من الضرائب في الصيف الماضي.

وسبق ونفى راكيتيش شائعات عرض منزله للبيع والاتجاه للرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

راكيتيش انضم إلى برشلونة في 2013 وحقق 12 بطولة رفقة النادي الكتالوني.