هل يرحل بنشرقي إلى الدوري الإماراتي؟.. قناة الزمالك توضح

بنشرقي أصبح هدفًا لأكثر من نادٍ في الدوريات الخليجية

أوضحت قناة نادي الزمالك، اليوم الخميس، حقيقة رغبة المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الفريق في الرحيل خلال الصيف المقبل.

بنشرقي أصبح من أفضل الركائز الأساسية الذي يعتمد عليها الجهاز الفني للزمالك خلال الفترة الأخيرة وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وأكدت قناة الزمالك أنه بالفعل بنشرقي تلقى عروضًا قوية من الدوري الإماراتي والسعودي، بعد تألقه مؤخرًا بالقميص الأبيض.

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وأردفت، أن اللاعب رفض بشكل قاطع الرحيل عن الزمالك وتمسك بالبقاء خاصًة وأنه يلقى حبًا كبيرًا من قبل الجماهير البيضاء.

بنشرقي ساهم بشكل كبير في صعود الزمالك إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيل هدف ثان في مرمى الترجي والحصول على ركلة جزاء أسفرت عن الهدف الثالث في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة استئناف النشاط الرياضي في ظل تجميده بسبب فيروس كورونا.