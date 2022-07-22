هل يدفع 80 مليون يورو لأجله؟ برشلونة يسعى يستهدف نجم الليجا بعد فشل صفقة كوندي

برشلونة لا يريد التنازل بسهولة عن تدعيم خط دفاعه

يبدو برشلونة طامحًا للجوء إلى الخيارات البديلة التي كان قد وضعها حال فشل إتمام صفقة جول كوندي من إشبيلية، وهو ما حدث بالفعل وأعلنه الرئيس جوان لابورتا بنفسه.

ولدى الحديث عن بديل جول كوندي، أثير اسم الدولي الإسباني باو توريس مدافع فياريال، لكن يبدو أن مدافعًا آخر مطروح على الطاولة.

ذلك هو مدافع أتلتيك بلباو إنييجو مارتينيز، الذي أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة إلى البيت الكتالوني أن ماتيو أليماني بدأ خطوات الاستفسار عن ضمه.

لقد لعب تشافي هيرنانديز ضد إنييجو مارتينيز، وهو معجب به للغاية، ومن أهم العوامل التي ستساعد في تأقلمه هي أنه ذو خبرة في الليجا ولن يجد مشاكل في التأقلم مع اللاعبين.

يوجد شرط جزائي في عقد إنييجو مارتينيز مع أتلتيك بلباو يبلغ 80 مليون يورو، ولكن اللاعب الذي يتبقى عام واحد في عقده يدرس برشلونة ضمه بقيمة أقل مع التفاوض مع بلباو.

مارتينيز البالغ من العمر 31 عامًا مختلف بشدة عن كوندي صاحب الـ 23 عامًا، ولكن من المؤكد أنه سيضيف المزيد من العمق لخط دفاع برشلونة المحتاج إلى التدعيم.

بدأ مارتينيز مشواره في ريال سوسيداد في 2011 مع الفريق الأول، قبل أن يغادر إلى بلباو في 2018 ومن يومها لعب 158 مباراة، و19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.