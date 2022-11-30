هل يدفع الفرج الثمن؟ .. الإعلام السعودي يلوم سلمان بسبب مواجهة المكسيك

المنتخب السعودي يخوض مباراة مصيرية وتاريخية في مشواره في كأس العالم قطر 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة أمام المكسيك

علامات استفهام كثيرة تحيط بسلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، دفعت الإعلام السعودي لتوجيه اللوم له قبل ساعات قليلة من مواجهة المكسيك المصيرية.

الأخضر السعودي يلتقي بالمنتخب المكسيكي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة، في لقاء مصيري لحسم المتأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وكان الفرج قد غادر معسكر السعودية في 27 من نوفمبر الجاري، عائدًا للرياض، لاستكمال برنامجه العلاجي، بعدما أصيب في المباراة الافتتاحية أمام الأرجنتين.

الإعلاميان الرياضيان متعب بن عبد الله ومبارك الشهري تعجبا من قرار الفرج وإدارة المنتخب بشأن مغادرة اللاعب للمعسكر، وموافقته على ترك اللاعبين في مرحلة مصيرية في تاريخ الأخضر.

استغرب من قائد المنتخب سلمان الفرج ان يترك زملائه في احنك الظروف وأهم وقت يحتاجه فيه الفريق وايضاً استغرب من المدرب هيرفي الموافقه على مغادرته لمعسكر المنتخب خصوصاً انه يعتمد عليه داخل غرفة الملابس خصوصاً اذا تكلم ووجه رسالته المعتاده. . 🤲🏻🇸🇦🇸🇦#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/Ylt1KLfwwi — متعب بن عبدالله (@AlhazzaMutab) November 30, 2022

🗣 مبارك الشهري:

أستغرب من إدارة المنتخب خروج القائد "سلمان الفرج" ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@Mubark_m9 pic.twitter.com/VEpe940N7A — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 29, 2022

الفرج يلعب دورًا مهمًا كقائد للمنتخب السعودي، وظهر دوره بقوة في كلماته المؤثرة التي يوجهها للاعبين قبل كل مباراة وبين الشوطين، من خلال الفيديوهات التي يعرضها المركز الإعلامي للمنتخب من الكواليس.

يذكر أن فوز الأخضر في لقاء الليلة يعني تأهله مباشرةً لدور الـ16، فيما يجعله التعادل في حاجة لهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين، أمام المكسيك فقد ودعت المونديال بشكل رسمي.