هل يدفع الثمن؟ جورج جيسوس يُواصل استفزاز جماهير الهلال

الهلال يُواجه مومباي سيتي مساء اليوم في دوري الأبطال

يخوض الهلال مساء اليوم في الهند مباراته الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يحل ضيفًا على مومباي سيتي الذي سحقه ذهابًا في الرياض 6-0.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن بعض ملامح التشكيل الأساسي للفريق السعودي في المباراة، والتي تضمنت استفزازًا جديدًا من المدير الفني جورج جيسوس لجماهير الهلال.

جيسوس لم يمتلك فرصة اختيار الأجانب الخمسة بسبب غياب نيمار وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للإصابة والاستبعاد الدائم لياسين بونو قاريًا لمنح الفرصة لمحمد العويس، لكن المدرب البرتغالي قرر تكرار ما فعله في مواجهة الكأس أمام الحزم وإجلاس بعض الأجانب على دكة البدلاء.

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جيسوس، وحسب الرياضية، قرر الاعتماد على عبد الله الحمدان كمهاجم أساسي وهو ما يُمثل استفزازًا مباشرًا للهلاليين الذين طالبوا مرارًا وتكرارًا بعدم الاعتماد على مهاجم الشباب السابق لسوء مستواه، بل العديد منهم طالب بتجميده حتى رحيله نهائيًا في يناير القادم، وقد زادت تلك المطالبات بعد الأداء المخيب من اللاعب أمام الحزم.

الرياضية أوضحت أن جيسوس سيدفع بمحمد البريك ومحمد كنو كذلك في التشكيل الأساسي، خاصة مع غياب الثنائي سلمان الفرج ومصعب الجوير للإصابة.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا بالمشاركة مع نافباخور الأوزبكي برصيد 7 نقاط لكل منهما، فهل يدفع جيسوس ثمن قراراته ويتعرض لنتيجة سلبية تُهدد صدارته للمجموعة؟