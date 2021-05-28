هل يدرب جوارديولا برشلونة الموسم المقبل؟ إجابة حاسمة من الفيلسوف

تبدو منطقية إلى حد كبير..

دحض المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الأنباء التي تداولت إمكانية مغادرته النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وأكد أنه سيدرب السماوي بصورة طبيعية الموسم المقبل.

وكانت شائعات قد انتشرت في الساعات الماضية أن جوارديولا قد يغادر مانشستر سيتي إن حقق لقب دوري أبطال أوروبا باعتبار أنه قد أُصيب بـ"التشبع" من تجربته في إنجلترا.

ومع انتشار هذه الشائعات، طرحت الصحف الكتالونية رغبة رئيس برشلونة جوان لابورتا في جعل جوارديولا خليفة للمدرب الحالي للبرسا، رونالد كومان.

كيف رد جوارديولا على شائعات رحيل عن مانشستر سيتي إلى برشلونة؟

جوارديولا أنكر هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، إذ أعرب عن سعادته المضنية بالتواجد مع مانشستر سيتي، وشدد أنه لا يفكر في مغادرة ملعب الاتحاد حاليًا.

المدرب الإسباني أجاب عند سؤاله عن الرحيل بقوله "لا لا، أنا باقٍ، لا شكوك حول ذلك، أنا في وضع آمن هنا ولن أرحل".

لماذا يفضل جوارديولا الاستمرار في مانشستر سيتي؟

تجربة جوارديولا مع مانشستر سيتي ممتدة منذ خمس سنوات، أطول من أي تجربة سابقة له، وقد كشف الفيلسوف السبب خلف ذلك.

جوارديولا قال في هذا الصدد "الإدارة تمنح المدرب هنا كل ما يريد، صحيح تقوم بالاستثمار، ولكن هذا فحسب".

كما أضاف "لدي أصدقاء في مجلس الإدارة فوقي واللاعبون يرونني المدرب لأنني أحظى بدعم من هم فوقي، أشعر بالراحة مع الجميع، لدي كل شيء أريده".

وأتم في هذا الصدد "نتخذ القرارات معًا، نشارك الأخطاء والأوقات الجيدة، عندما أخسر، لا يخبرونني أنني مسؤول، نحاول إيجاد حل معًا".

"لهذا السبب مددت عقدي، ولهذا أشعر براحة لا تصدق مع جميع أقسام النادي، وليس فقط اللاعبين."

من سيخلف رونالد كومان في تدريب برشلونة؟

الآن يخرج جوارديولا من قائمة المدربين المحتملين لخلافة رونالد كومان، ليتواصل تقلص هذه القائمة يومًا تلو الآخر.

يتبقى اسم تشافي هيرنانديز الذي لا يحظى بقبول الرئيس لابورتا، بجانب مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف، ومدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز.

الجدير بالذكر هنا أن لابورتا فتح الباب أيضًا أمام استمرار كومان في منصبه، بعد أن اتفق معه على الانتظار لـ15 يومًا للبحث عن بديل أو الإبقاء عليه.

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