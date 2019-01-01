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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

هل يخلف فالفيردي؟ كومان يبحث عن منزل في برشلونة

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Getty Images
هل يكون رونالد كومان مدرب برشلونة في الموسم المقبل؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يبحث رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا،عن منزل في مدينة برشلونة مما يشير إلى إمكانية قيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

كومان لديه عقد مع منتخب هولندا ينتهي في 2022 وكان مرشحًا لتدريب البلوجرانا قبل إيرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ كومان وزوجته يبحثان عن منزل في مدينة برشلونة وتواصلا بالفعل مع شركة متخصصة.

وأوضحت أنّه لا يوجد أي تفاصيل إن كان هناك أي مفاوضات من جانب برشلونة للتعاقد مع اللاعب أم أنّ هناك سبب آخر يدفعه لشراء المنزل.

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كومان لعب لبرشلونة في جيل الأحلام بتسعينيات القرن الماضي وسجل هدف فوز البلوجرانا ببطولة دوري أبطال أوروبا الأولى في تاريخه.

ويمتلك فالفيردي عقدًا ينتهي في الصيف الجاري مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أكد استمرار فالفيردي، إلا أنّ المدرب رفض التعليق على الأمر. 

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