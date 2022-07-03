هل يخسر الأهلي 100 مليون ريال؟ .. شركة وسط جدة تحسم الجدل

الأهلي تتخطى ديونه حاجز الـ100 مليون ريال وفي حاجة لكافة الشركات الراعية له

حسمت شركة "وسط جدة للتطوير" الجدل الدائر طوال الأيام الماضية حول التراجع عن عقد الرعاية مع النادي الأهلي السعودي، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

الراقي يهبط بعد موسم كارثي:

الفريق الجداوي هبط لدوري الدرجة الأولى رسميًا، لأول مرة في تاريخه بعد موسم كارثي، عصف به، واختتمه محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة.

هبوط الأهلي تبعه هجوم حاد على مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، مطالبين إياه بالرحيل عن النادي دون استكمال فترة رئاسته، التي من المفترض أن تستمر حتى عام 2025.

لكن النفيعي خرج مؤكدًا استمراره في منصبه، رافضًا الرحيل، حتى أنه رفض رحيل موسى المحياني؛ المشرف العام على الكرة، رغم تحميل الجماهير له مسؤولية الهبوط.

وحتى الآن لم يعلن الأهلي رحيل أي من لاعبيه بعد الهبوط أو رحيل مدربه روبرت سيبولدي.

هل تتراجع "وسط جدة" عن رعاية الأهلي؟

في فبراير 2022، أعلنت شركة "وسط جدة" رعاية ناديي الأهلي والاتحاد بشكل رسمي، لمدة 20 عامًا، على أن يحصل كل منهما على أن 100 مليون ريال سنويًا.

لكن مع هبوط الراقي، تحدثت بعض التقارير السعودية عن إلغاء عقد الرعاية مع الراقي، وهو ما نفته الشركة بطريقة غير رسمية.

"وسط جدة" أعلنت اليوم الأحد، أنها عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد والأهلي، من أجل بحث سبل التعاون والخطط المستقبلية لكلا الناديين خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الشركة أنها تهدف لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية مع كلا الناديين، وهو ما يؤكد استمرارها في رعاية الأهلي وهو بدوري الدرجة الأولى بصورة طبيعية.

قرار الشركة خطوة رائعة في الوقت الحالي للنادي الجداوي، الذي يعاني من ديون تخطت حاجز الـ100 مليون ريال تقريبًا، وهو ما قد يساعده في النهوض سريعًا من كبوته.

حرصاً على تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية مع ناديي الاتحاد @ittihad والأهلي @ALAHLI_FC تم عقد اجتماعات بين #شركة_وسط_جدة_للتطوير ومسؤولي الناديين لبحث سبل التعاون والخطط المستقبلية لكلا الناديين خلال الموسم القادم.#دايماً_بصفك#الاتحاد_في_وسط_جدة

#الاهلي_في_وسط_جدة pic.twitter.com/qiBA1nSQZz — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) July 3, 2022

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