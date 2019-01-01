هل يُحطم مانشستر سيتي رقم فان دايك لتعويض كومباني؟

كشفت تقارير إنجليزية، عن آخر مستجدات الصفقة الدفاعية التي ينتظرها الفيلسوف الكاتلوني بيب جوارديولا، لحل معضلة رحيل القائد الأسطوري فينسنت كومباني، ومعه المدافع الأرجنتيني نيكولا أوتاميندي، الذي يرغب في الرحيل هو الآخر بحثا عن فرصة اللعب بصفة مستمرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المدافع الذي أدرجه بيب على قائمة المطلوبين لتدعيم خط دفاع السيتيزينز في الموسم الجديد، سيكبد الخزينة قرابة الـ90 مليون جنيه إسترليني، ليتحطم الرقم القياسي المسجل باسم مدافع ليفربول فان دايك.

🔴 بايرن ميونخ يتوج بالثنائية المحلية للمرة الـ 12 في تاريخه.



الدوري الألماني 🏆

كأس ألمانيا 🏆



تهانينا @FCBayernAr 👏👏 pic.twitter.com/7E4n7gnptE — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وأكد المصدر أن الهدف المحدد من قبل مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، هو الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، الذي ارتبط مستقبله بمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الأخير، لكن مشكلته الوحيدة، تكمن في مبالغة إدارة ليستر سيتي في شرط الاستغناء عن صاحب الـ26 عاما.

ووفقا للتقرير، فإدارة الثعالب لن تتنازل عن لاعب هال سيتي السابق بأقل من 90 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أن النادي السماوي سيضطر لكسر رقم فان دايك، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه النادي مشاكل مع اليويفا، لاشتباه المؤسسة المسؤولة عن الساحرة المستديرة في القارة العجوز، بتلاعب السيتي بقانون اللعب المالي النظيف.

وكان ماجواير قد انتقل إلى صفوف ليستر سيتي عام 2017 في صفقة تبادلية مع النمور، وخلال هذه الفترة أبلى بلاءا حسنا مع أصحاب "كينج باور"، وفي سجله 5 أهداف من مشاركته في 76 مباراة على مستوى البريميرليج، والأهم من ذلك وما عجل بارتفاع قيمته السوقية، مساهمته الكبيرة في حملة منتخب بلاده الإنجليزي في مونديال روسيا، التي انتهت بظهور الأسود الثلاثة في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.