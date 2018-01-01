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هل يحصل فالكاو على فرصة ثالثة في البريميرليج؟

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@Falcao
مهاجم موناكو مطلوب في إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة ديلي ميل إلى رغبة ولفرهامبتون في ضم راداميل فالكاو مهاجم موناكو خلال سوق الانتقالات الشتوي.

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ويحظى فريق المدرب نونو سانتو بموسم جيد في البريميرليج، إذ يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة من 20 مباراة، ومن المتوقع أن يعمل الفريق جيدًا في سوق الانتقالات الشتوي لضمان إنهاء الموسم في النصف الأعلى من الجدول.

وأوضحت الصحيفة أن الذئاب يرغبون بمنح فالكاو فرصة ثالثة في الدوري الإنجليزي بعدما كان قد قضى موسمين مع مانشستر يونايتد وتشيلسي لم ينجح خلالهما كثيرًا، إذ لعب 36 مباراة ولم يُسجل سوى 5 أهداف.

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وبدأ المهاجم الكولومبي يستعيد مستواه خلال الموسم الماضي 2017-2018، إذ أحرز 24 هدفًا وصنع 5 أهداف في جميع البطولات التي خاضها مع موناكو، ولعب هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

ويرتبط صاحب الـ32 عامًا بعقد مع موناكو ينتهي صيف 2020.

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