هل يحرم الاتحاد الأوروبي برشلونة من المشاركة في دوري الأبطال؟ .. لابورتا يحسم الأمر

ًبرشلونة يعرف جيدًا موقف الاتحاد الأوروبي!

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الفرق التي ستلعب النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

ويثق فريق برشلونة بأنه سيكون ضمن هذه القائمة رغم قضية الفساد الشهيرة "نيجريرا" التي يتم التحقيق فيها من جانب أعلى هيئة في كرة القدم الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" يدرك جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أن علاقته بالمنظمات الرياضية ليست مثالية وكان لديه مشاكل مع الليجا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولعدة أشهر كان يتطلع إلى تحسين العلاقات مع كليهما.

وأوضحت الصحيفة، أن قضية الفساد الأخيرة لبرشلونة سببت تهديدًا قويًا للغاية ضد النادي وسعى لابورتا إلى التقارب مع سيفرين، والتأكيد على براءة النادي من كل هذه الاتهامات وذكره بأن العقوبة ستعني ضررًا اقتصاديًا كبيرًا للنادي.

ويحق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يعاقب أي نادٍ دون أن يكون هناك حكم رسمي من المحاكم، ونتيجة لذلك تراجع نادي برشلونة عن تأيده لفكرة دوري السوبر الأوروبي لإرضاء الاتحاد.

ولاحظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تراجع برشلونة عن تأيده للبطولة وسيكون انتصارًا كبيرًا لهم بإقناع برشلونة بمغادرة المسابقة لأنه سيكون نهاية هذا المشروع الذي يدخل في منافسة مباشرة مع دوري أبطال أوروبا، ولذلك يثق برشلونة أن سيفرين، يعرف أهمية النادي الإسباني له وبالتالي لن تكون للعقوبة أي معنى.