هل يحتفل إذا سجل أمام بايرن؟ ليفاندوفسكي اتخذ قراره بالفعل

يعود روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ لكن هذه المرة بقميص برشلونة لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا.

يعود البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء إلى ملعب "أليانز أرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد صيف مضطرب شهد رحيله بعد خلافات حادة مع إدارة النادي البافاري.

برشلونة يحل ضيفًا على بايرن ميونخ مساء الثلاثاء، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من موسم 2022-23 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وهناك مسألة شائكة في عودة ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ، بعد ثمانية مواسم قضاها مع الفريق، تتمثل فيما إذا كان جمهور النادي البافاري سيهاجمه بعد طريقة رحيله، وما إذا كان هو سيحتفل بهدفه إذا ما سجل لصالح برشلونة.

يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، أكد أنه ينتظر أن يرحب الجمهور بنجم الفريق السابق، خاصة وأن ليفاندوفسكي كان سببًا مهمًا في نجاحات النادي في السنوات الأخيرة.

هل يحتفل ليفاندوفسكي إذا سجل ضد بايرن ميونخ؟

صحيفة "بيلد" الألمانية من جانبها كشفت أن ليفاندوفسكي فكر كثيرًا في مسألة الاحتفال إذا سجل في مرمى بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة أن الأمر يتوقف على طريقة استقبال الجماهير له في المقام الأول، حيث أنه سيحتفل إذا تمت مهاجمته، وإذا صفق الجمهور له فلن يحتفل.

هل اتفق جمهور بايرن ميونخ على طريقة معاملة ليفاندوفسكي؟

وحسب "بيلد" أيضًا، فإن جمهور بايرن ميونخ لم يتفق بعد على الطريقة التي سيتم بها استقبال المهاجم البولندي.

لكن بيرند هوفمان رئيس نادي مشجعي بايرن ميونخ أكد أنه بشكل شخصي لن يتطاول على ليفاندوفسكي..

وقال: "لن أستهزئ به، سأصفق له، لقد قدم أشياء رائعة، وكان حاسمًا في العديد من النجاحات مع بايرن ميونخ".