"هل يجب على أحد أن ينتحر!".. بيكيه يهاجم شاكيرا مجدداً

تصرف شاكيرا يثير غضب بيكيه

تحدث جيرارد بيكيه، نجم برشلونة المعتزل عن تفاصيل جديدة خاصة بحياته الشخصية وصديقته السابقة شاكيرا.

وقررت شاكيرا الانتقال إلى ميامي مع أطفالها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد المحدد دون انتظار انتهاء العام الدراسي وهذا الرحيل المتسرع جعل بيكيه غاضبًا للغاية.

واستغل نجم برشلونة السابق غضبه لـ "توجيه الاتهام" ضد شاكيرا والدفاع عن صديقته الحالية كلارا شيا، في بث مباشر على Twitch.

وقال بيكيه تعليقًا على أغنية شاكيرا: "لا أريد الخوض في الأمر لأنها قضية شخصية ولا نفكر في العواقب يمكن أن تكون على المستوى العقلي للأشخاص ".

وتابع جيرارد حديثه مع المذيع روميرو قائلًا: " لا نفكر في الشخص الآخر ما الذي يجب أن يحدث أن ينتحر شخص ما؟ وبعد ذلك لقد ذهبنا بعيدًا جدًا، أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وانفصل شاكيرا وبيكيه، العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا ولديهم طفلين، ولا يزال الثنائي يخوضان نزاعًا قضائيا بعدما اكتشفت المغنية تعرضها للخيانة من نجم برشلونة السابق.