هل يتم تطبيق قانون "لمسة اليد" الجديد في يورو 2020؟ ولماذا تم إلغاء هدف كيليني؟

موقع جول يقدم لك كل ما تريد معرفته عن قانون لمسة اليد الجديد في كرة القدم، وهل يظهر في بطولة يورو 2020 أم لا..

مع انطلاق بطولة يورو 2020، يتساءل الجميع، هل سيتم تطبيق التغييرات الجديدة، في قانون لمسة اليد، كما يحدث في مسابقات الأندية، أم تستمر بالقاعدة القديمة.

وفي مارس الماضي أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، تعديل على قانون لمسة اليد في كرة القدم، من المنتظر أن يتم تطبيقه بشكل رسمي بداية من يوليو المقبل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا هل يتم تطبيق تعديل قانون لمسة اليد الجديد في بطولة يورو 2020 ام لا..

هل يتم تطبيق قانون لمسة اليد الجديد في يورو 2020؟

بحسب قانون البطولة فإنه سيتم تطبيق أحدث التعديلات على قانون لمسة اليد في يورو 2020، والذي لا يلغي الهدف إن لمست الكرة ليد المهاجم ودخلت المرمى دون عمد.

وقال روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تصريحات سابقة: "الطريقة التي تم تعديل القانون عليها، تتماشى أكثر مع روح كرة القدم وتعطي حرية أكبر للاعبين".

ولكن أثار التحكيم في مباراة إيطاليا وسويسرا، بالجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة الجدل، بعدما ألغى هدفًا سجله مدافع الآتزوري جورجيو كيليني بيده دون عمد، مما يخالف قواعد البطولة المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي.

ما هي التعديلات الجديدة على قانون لمسة اليد؟

تنص القوانين على احتساب الكرة هدف أو ركلة جزاء في الحالات التالية:

يتم احتساب الكرة هدف في حال لمس المهاجم الكرة بيده أو ذراعه دون عمد.

حينما يستخدم اللاعب يده أو ذراعه للاستحواذ على الكرة ثم التسجيل أو صناعة فرصة سانحة للتسجيل.

تلمس الكرة يد أو ذراع اللاعب التي تحركت بصورة غير طبيعية.

يتم احتساب ركلة جزاء عندما تلمس الكرة يد أو ذراع اللاعب المرتفعان باتجاه أعلى من كتفه.

ولكن الاتحاد الأوروبي لن يطبق القاعدة الأخيرة من القانون في البطولة، ولن يتم محاسبة اللاعبين في الكرات العرضية.