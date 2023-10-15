هل يتفق معه النصراويون؟ محمد الدعيع يُثير الجدل حول هدف النصر الأول هذا الموسم

العالمي يُقدم نتائج قوية محليًا وخارجيًا

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أثار محمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق الجدل حول هدف النصر الأول هذا الموسم، وذلك خلال تصريحاته مع برنامج "دورينا غير" التلفزي.

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الفريق الأصفر يُقدم نتائج قوية مؤخرًا، سواء في دوري روشن أو دوري أبطال آسيا، حيث يبتعد عن صدارة جدول الترتيب في الدوري بفارق 4 نقاط وقد فشل في الفوز في الجولة الأخيرة، بتعادله مع أبها 2-2، لأول مرة بعد 6 انتصارات متتالية، فيما حقق الفوز في مبارياته الـ3 القارية.

الدعيع أكد أن هدف النصر الأول هذا الموسم ليس الفوز بدوري روشن بل التتويج بدوري أبطال آسيا، مبررًا ذلك بعدم حصول الفريق على اللقب القاري بنظامه الجديد أبدًا وسعيه الحثيث للعودة للعب في كأس العالم للأندية.

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إذ قال مختلفًا مع ضيف البرنامج عبد الحكيم التويجري "آسيا هي رقم 1 للنصر وبعدها الدوري رقم 2، لأن الفريق لم يُحقق اللقب القاري بنظامه الجديد أبدًا. الموسم الماضي كان الدوري هو الأهم لأنه يؤهل لمونديال الأندية لكن الأمر اختلف هذا الموسم، ولو سألت أي نصراوي سيختار الفوز بدوري أبطال آسيا عن الدوري السعودي".

الدعيع أتم حديثه بالإشارة إلى أن الفوز باللقب القاري أسهل لزملاء كريستيانو رونالدو من الظفر بالدوري السعودي.

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