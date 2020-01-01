هل يتعمد السقوط؟ جوارديولا بارك لليفربول الفوز بالدوري قبل لقاء تشيلسي

تصريحات مدرب مانشستر سيتي تثير الشكوك

وجّه بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التهنئة لنادي ليفربول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي قبل انطلاق لقاء تشيلسي.

ليفربول ينتظر سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي ليحقق لقب البريميرليج بصورة رسمية بعد انتظار 30 عامًا.

وفي حال تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي أو الخسارة يحصل ليفربول على اللقب بصورة رسمية.

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وقال جوارديولا في تصريحات قبل المباراة عبر قناة BT Sport: "تشكيل الفريق؟ لم يكن لديّ خيارات كافية بسبب الإصابة ولذلك دفعت بهذه العناصر".

وتابع: "استمع لي، نحن لن نستطيع تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، ولا يجب إنكار أنّ جدول الأسبوع الحالي صعب للغاية".

المدرب الكتالوني أردف: "تهانينا لليفربول، لقد حققوا لقب البريميرليج، نحن في موقف يسمح لنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولدينا مباراة في كأس الاتحاد هامة للغاية ولها أولوية".

أما بالنسبة لمدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، فقد صرّح: "أعتقد أنّ ليفربول حسم اللقب بالفعل منذ عدة أشهر ولا يهم سواء حققوا البطولة الليلة أو في وقت آخر".

واختتم: "نرغب في الفوز لأجل المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا. المباراة صعبة ونحن نواجه أحد أقوى الفرق في العالم".

جدير بالذكر أنّ ليفربول كان قريبًا من الفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي ولكنّه خسر السباق في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.