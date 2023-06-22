هل يترك ليفربول وينقذ ألمانيا من التخبط؟ وكيل يورجن كلوب يتحدث..

خلال الأيام الأخيرة، برز اسم يورجن كلوب مدرب ليفربول كخليفة محتمل لهانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا بعد أن تنتهي تجربة الأول مع ليفربول والثاني مع المانشافت.
لكن وكيل كلوب، مارك كوسيسكه، قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن موكله لا يضع في اعتباره أيًا من هذه الأخبار.
وقال كوسيسكه: "يورجن (كلوب) لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، وهناك مدرب بالفعل للمنتخب الألماني (فليك)، هذا لا ينطوي على أي حديث بالنسبة لنا على الإطلاق".
كان كل ذلك قد طفا للسطح بسبب الأداء المترنح الذي بدا عليه منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير، حيث خسر من كل من كولومبيا وبولندا وتعادل مع أوكرانيا.
ألمانيا تستعد لاستضافة أمم أوروبا 2024 على أرضها، ولن يتنازل جماهير المانشافت عن إحراز لقب غائب عن خزائنهم منذ عام 1996.
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