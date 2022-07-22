هل يتأجل الدوري الإيطالي؟ .. موجة حارة وكأس العالم يُهددان الكالتشيو

موجة حارة تهدد انطلاق الدوري الإيطالي!

حذر لورنزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي، من صعوبة إقامة الدوري الإيطالي في موعده بسبب درجة الحرارة العالية.

يبدأ الموسم عادة في إيطاليا مع نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر على وجه التحديد بسبب المناخ.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الكالتشيو في 13 أغسطس مع العديد من المباريات المضغوطة في أسابيع الصيف من أجل الاستعداد لاستراحة نوفمبر وديسمبر من أجل كأس العالم 2022 في قطر.

درجات الحرارة وكأس العالم يتسببان في أزمة للدوري الإيطالي

إيطاليا لم تتأهل إلى كأس العالم حيث خسرت فرصتها بعد هزيمة مفأجاة أمام مقدونيا شمالية أطاحتها خارج الملحق الأوروبي للمونديال.

وقال كاسيني في زيارة لنادي أودينيزي: "سيكون من الصعب بدء الموسم في 13 أغسطس، إذا استمرت درجات الحرارة المحطمة للأرقام القياسية، لأنه ببساطة لن يكون آمنًا للاعبين".

وأتم: "سيكون موسمًا غريبًا بسبب التوقف المؤقت لكأس العالم".

وسجلت إيطاليا 60 درجة مئوية في درجات الحراة، مما أدي إلى اندلاع حرائق غابات، بينما سجلت إنجلترا 40 درجة مئوية للمرة الأولى على الإطلاق هذا الأسبوع.

يذكر أن ميلان هو بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف إنتر ميلانو.