هل يتأثر مهاجم تشيلسي آبراهام "نفسيًا" بعد إضاعة الفرص؟

هو يجيب بنفسه على السؤال

بعث مهاجم تشيلسي الشاب تامي آبراهام رسالة لجماهير ناديه، مفادها باختصار شديد، أنه ليس من نوعية المهاجمين، الذين يتأثروا نفسيًا أن يتعرضوا لهزة داخل الملعب، بعد إضاعة فرصة سهلة أو اثنين.

ورغم مساهمته في الفوز الثمين الذي تحقق على حساب برشلونة في الجولة الآسيوية الاستعدادية للموسم الجديد، بتسجيل الهدف الأول في المباراة، إلا أن هناك حالة من القلق سيطرت على بعض من مشجعي النادي، لإهداره فرصة سهلة قبل وصوله لشباك البلو جرانا.

وفي مقابلة حصرية مع موقع البلوز رسمي، سُئل المهاجم الواعد هل الفرص الضائعة تؤثر على تركيزه، فأعطي إجابة مفعمة بالثقة، قائلاً "ما تعلمته في الصغر. عندما كنت بعمر أصغر، إذا ضاعت مني فرصة، كان عقلي يتوقف عن التفكير لحظات، بينما الآن إذا ضاعت فرصة، أبحث عن الثانية للتأكد من اغتنامها".

وأضاف في حواره المقتضب "دائمًا أحرص على مشاهدة أفضل المهاجمين في العالم، لأرى كيف يتعاملون بعد إضاعة الفرص، يحافظون على تركيزهم لاستغلال الفرصة التالية، وهذا ما فعلته ضد برشلونة، وآمل أن يكون هدفي الأول لأهداف كثيرة قادمة".

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وعاد مهاجم شباب الأسود الثلاثة إلى "ستامفورد بريدج" هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته الناجحة مع أستون فيلا، التي ساهم خلالها في عودة الفيلانس للبريميرليج، بتوقيعه على 25 هدفًا من مشاركته في 37 مباراة على مستوى "تشامبيون شيب"، هذا بجانب حاجة البلوز لخدماته، للخروج من مأزق عقوبة الفيفا، بمنع النادي من شراء لاعبين جدد حتى منتصف العام القادم.