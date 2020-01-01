هل يتأثر الدوري السعودي بكورونا؟ - وزارة الصحة تجيب

كثير المباريات تم تأجيلها حول العالم بسبب كورونا، ومنها ما يقام دون جماهير

يسير الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن بصورة منتظمة على مستوى المباريات والحضور الجماهيري، وسط تأثر عدد من دوريات العالم بعد انتشار مرض كورونا.

الدوري الإيطالي تقام مبارياته حاليًا دون حضور جماهيري، بجانب أن المغرب أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية، بخلاف الاتحاد الآسيوي الذي أجل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، خوفًا من انتشار كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العبد العالي؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أنه حتى الآن التجمعات الرياضية بالمملكة لا تدعو لاتخاذ أي إجراءات احترازية، مطمئنًا الجماهير.

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وقال العبد العالي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "هناك تقييم دائم يوميًا من مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وحسب التقييم في الظروف العالمية والمحلية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف: "لا يزال التقييم مستمرًا حتى الآن فيما يخص التجمعات ومن الرياضية، وما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحًا غدًا، وما تم تعليقه قد يعود إلى حالته الاعتيادية قريبًا".

يذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتبقى له عشر جولات على نهاية الموسم.

ويتصدر الهلال حاليًا جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الوصافة.