هل يبيعه لنادٍ آخر؟ .. جلطة سراي يضم مصطفى محمد من الزمالك نهائيًا

أفادت عدة مصادر صحفية تركية أن نادي جلطة سراي ضم نهائيًا المهاجم المصري مصطفى محمد، والذي يلعب له معارًا من الزمالك منذ يناير الماضي.

العملاق التركي كان قد تعاقد مع المهاجم الدولي المصري بالإعارة لمدة موسم ونصف مع حق شرائه نهائيًا قبل نهاية عام 2021 مقابل 4 ملايين دولار تُسدد في يوليو 2022.

مصطفى محمد كان قريبًا من الرحيل عن تركيا والانضمام لبوردو الفرنسي بداية الموسم الجاري بالإعارة، لكن عدم موافقة الزمالك على الصفقة أوقفها وأعاد اللاعب إلى جلطة سراي للعمل تحت قيادة المدرب المخضرم فاتح تريم.

صاحب الـ24 عامًا لا يعيش موسمه الأفضل في الدوري التركي، إذ لم يلعب سوى 5 مباريات فقط أساسيًا من إجمالي 16 مباراة، وقد سجل خلالها جميعًا 5 أهداف، ولا يحظى اللاعب بثقة تريم ليضعه دومًا في التشكيل الأساسي.

رغم ذلك، إلا أن جلطة سراي ضم اللاعب نهائيًا وقد أرسل خطابًا رسميًا للزمالك يُفيد ذلك، حسبما أكدت جُل المصادر الصحفية التركية وكذلك مصدر مسؤول في النادي المصري لموقع كورة بلس المصري.

إذ قال "وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفين أصبح مصطفى محمد لاعبًا بشكل نهائي في النادي التركي بذلك الخطاب حيث لن يتمكن الزمالك من رفض المسألة وفقًا للعقد المبرم الذي لا يمنح سلطة إلى الزمالك بالموافقة أو الرفض. يعد هذا الخطاب تفعيل نهائي لبند الشراء وسيقوم النادي التركي بسداد قيمة الشراء التي تبلغ 4 ملايين دولار في شهر يوليو من العام المقبل".

مصطفى محمد كان قد ارتبط بعدد من الأندية الفرنسية والإنجليزية، بجانب الحديث عن اهتمام جدي من أتالانتا الإيطالي، وقد كشفت بعض المصادر عن نية جلطة سراي شرائه نهائيًا من الزمالك بـ4 ملايين دولار ثم بيعه لأحد الأندية المهتمة بهامش كبير من الربح، خاصة أن اللاعب يرى الدوري التركي مجرد محطة لخطوة أهم في أوروبا.