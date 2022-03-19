هل وقع نجم الاتحاد لفريق آخر؟ 72 ساعة تكشف الحقيقة

كشف الإعلامي الرياضي غرم العمري، حقيق ما تردد حول توقيع زياد الصحفي مدافع نادي الاتحاد مع فريق آخر، مع اقتراب انتهاء عقده مع العميد.

وينتهي عقد زياد الصحفي مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث يمر الآن بالفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة العميد.

ووجه أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن" سؤالًا، جاء كالآتي: "هل زياد الصحفي وقع لفريق آخر؟ لأن الموضوع طول كثيرًا مع الاتحاد، والتفسير الوحيد لي كمشجع أنه وقع لنادي آخر".

العمري رد على المشجع قائلًا: "النظام الآن يُحتم على أي فريق يوقع مع زياد الصحفي، أن يُعلن عن هذا الأمر خلال 72 ساعة، ويجب إشعار ناديه، ولا يمكن أن يكون وقع لفريق آخر".

الإعلامي الرياضي واصل: "زياد الصحفي سيقوم بالتوقيع بعد العودة من معسكر المنتخب السعودي، على عقود تجديده مع نادي الاتحاد".

رونالدو والبليهي وبركات .. نجوم "فاكهة" فرقهم لخفة الظل

واختتم غرم العمري تصريحاته قائلًا: "تجديد زياد الصحفي مع نادي الاتحاد متوقفة على بعض الأمور البسيطة، ونتمنى له التوفيق مع المنتخب".

غرم العمري: لو وقع زياد المولد لنادي آخر فيجب الإعلان خلال3 أيام .. اللاعب سيوقع بعد العودة من المنتخب



اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW



⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/usMKciCjkx — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 19, 2022

ويتواجد زياد الصحفي في قائمة منتخب السعودية، التي تستعد لمواجهتي الصين وأستراليا، المقرر لهما يومي الخميس 24 والثلاثاء 29 مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.