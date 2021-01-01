هل وقع تريم في الخطأ؟ .. هذا ما قدمه مصطفى محمد أمام قونيا سبور

مصطفى محمد شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام قونيا سبور

شارك مصطفى محمد، في انتصار ناديه جلطة سراي على نظيره قونيا سبور أساسيًا، بالمباراة التي جمعت بينهما بالجولة 38 ضمن منافسات دوري السوبر التركي، ولكنه لم يكمل المباراة حتى نهايتها، وغادر بين شوطي المباراة، وهو الأمر الذي تسبب في استياء لجماهير جلطة ضد الجهاز الفني بقيادة فاتح تريم، فهل أخطأ المدرب بإخراجه؟

تريم دفع بمصطفى محمد منذ بداية المباراة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليقرر إخراجه ونزول الهولندي ريان بابل بدلًا منه، في سلسلة تعديلات قام بها المدرب المخضرم، ليحقق في النهاية الفوز بهدف دون رد.

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خلال 45 دقيقة لعبها مصطفى محمد في المباراة، لم يسجل أو يصنع أي هدف، وذلك في ظل عدم إتاحة أي فرصة محققة له من أجل التسجيل في المباراة.

مصطفى محمد سدد كرة واحدة فقط، وكانت خارج المرمى تمامًا، ومرر الكرة 10 مرات، منها 9 تمريرات صحيحة، خلال شوط لم يقدم فيه جلطة سراي المستوى المطلوب، ولم يشهد أداء جماعي قادر على قيادة الفريق لتسجيل هدف.

ولمس مصطفى محمد الكرة 17 مرة، وشارك في 10 التحامات، نجح في 7 منها، وخسر 3 التحامات، وشارك في 5 التحامات هوائية، الغلبة له كانت في 3 التحامات وخسر التحامين.

شارك مصطفى محمد هذا الموسم مع جلطة سراي حتى الآن في 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف، وصنع 4 فرص للتسجيل لزملائه اللاعبين.

وأتيحت أمام مصطفى محمد 7 فرص محققة للتسجيل، استطاع أن يستغل منهم 5 فرص وسجلهم أهداف، بينما أهدر فرصتين فقط، في أرقام مميزة للاعب المصري رفقة جلطة سراي.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك المصري، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي.