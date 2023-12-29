هل وقع النرويجي فريسة للحسد؟ جوارديولا يصدم جمهور السيتي بشأن هالاند!

الإصابة غير المتوقعة يبدو أنها تفاقمت..

لا يزال ملف إصابة إرلينج هالاند يثير قلق جماهير مانشستر سيتي، مع استمرار غيابه بعد 3 أسابيع بما قد يعزز مدة غيابه بشكل أكبر من المتوقع.

وتعرض النرويجي قبل 3 اسابيع وقبل أن يتوجه فريقه إلى كأس العالم للأندية في السعودية حيث أحرز اللقب لإصابة على مستوى القدم.

كان من المتوقع أن تمكث الإصابة لوقت أقصر، لكنه الآن يغيب بشكل رسمي عن قائمة مانشستر سيتي التي تخوض المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد.

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وأكد بيب جوارديولا الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة فقال: "كل الغيابات لدينا لا تزال موجودة، وسيضاف إليهم جون ستونز".

الإصابات الثلاثة البارزة في فريق المدرب بيب جوارديولا تتمثل في كل من جيريمي دوكو وكيفن دي بروينه، إضافة إلى هالاند وستونز.