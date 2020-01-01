هل وقع أسامة جلال للنادي الأهلي؟ إنبي يرد

إنبي يوضح موقفه من عودة محمد شريف إلى الأهلي.

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن حقيقة توقيع أسامة جلال، مدافع الفريق، للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، من أجل الانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أسامة جلال تألق بشكل لافت للنظر خلال مشاركة منتخب مصر الأولمبي، في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر، وتوج بها الفراعنة.

مدير الكرة بإنبي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أسامة جلال يرتبط بعقد مع نادي إنبي، ولا يستطيع التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية".

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عبد الناصر محمد تابع: "لا نراقب اللاعبين من أجل معرفة هل وقعوا لأندية أخرى أم لا، ولكنه مرتبط بعقد مع نادي إنبي ولا يستطيع التوقيع لفريق آخر".

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وتحدث محمد عن موقف محمد شريف اللاعب المعار من الأهلي، حيث قال: "لا نمتلك قرار استمرار اللاعب معنا، والجميع استفاد من تلك الصفقة بكل تأكيد".

واختتم عبد الناصر تصريحاته قائلًا: "مع اقتراب نهاية الدوري، سنعرف موقف محمد شريف، والكلام حول هذا الأمر سابق لأوانه".

وكان الأهلي قد أعار محمد شريف إلى صفوف نادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد لصفوف نادي إنبي، ليتألق بشكل كبير.