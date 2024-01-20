هل هي السعودية؟ روما يرد على أنباء الاستحواذ العربي

هل يسيرون على خطى ميلان؟

ضجة كبيرة في إيطاليا إثر شيوع أنباء تفيد بعرض عربي للاستحواذ على نادي روما، الذي أقال مؤخرًا مدربه جوزيه مورينيو لتراجع النتائج.

بل إن صحيفة "كالشيو ميركاتو" أفادت بأن المفاوضات بدأت بالفعل مع عائلة فريدكين المالكة لنادي العاصمة الإيطالية، مع صندوق عربي يطمح لشراء النادي.

طموحات عائلة فريدكين تبدو واضحة الآن بعد تعيين دانييلي دي روسي خلفًا لمورينيو لمدة 6 أشهر، ثم يبدأ بعدها مشروع جديد للجيالوروسي.

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المركز الرابع هو المستهدف حاليًا للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تحقق الهدف الأول وهو إحراز لقب تمثل في دوري المؤتمر الأوروبي مع مورينيو.

إلا أن الجيالوروسي نفى هذه الأنباء للصحافة، التي تأتي عطفًا على أنباء تنتشر بين الحين والآخر حول سعي سعودي للحصول على ملكية نادي روما.

أيضًا يأتي هذا في خضم اقتراب صندوق الاستثمارات السعودي من الاستحواذ على نادي ميلان، بقيمة 1.5 مليار يورو، وسداد قيمة القرض الذي تحصل عليه جيري كاردينالي مالك الروسونيري ومجموعة "ريد بيرد" من صندوق إليوت والذي قدر بنحو 550 مليون يورو.