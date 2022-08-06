هل هو حمدالله؟ رفض إيطالي لنجم الدوري السعودي بسبب سوء سلوكه

حمدالله معاقب حاليًا بالإيقاف لمدة 4 أشهر

أشار الصحفي رودي جاليتي إلى أن أحد نجوم الدوري السعودي عُرض على نادي كالياري الإيطالي لكنه رُفض بسبب سوء سلوكه.

من هو نجم الدوري السعودي الذي رُفض في إيطاليا؟

كالياري هبط بنهاية الموسم الماضي من الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي (سيري آ) إلى الدرجة الثانية (سيري بي)، وقد رحل عنه مهاجمه المميز جواو بيدرو خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، ويبدو أن أحد الوكلاء عرض نجم الدوري السعودي على الإدارة هناك لكنه لم يجد أي ترحيب.

جاليتي أوضح عبر تويتر أن الرفض لم يكن لأي أسباب فنية بل تتعلق بالسلوك والانضباط، إذ كتب "عُرضت خدمات مهاجم معروف يلعب في الدوري السعودي على كالياري، لكن تم رفضه بسبب سوء سلوكه وعدم انضباطه".

ولم يكشف الصحفي الشهير عن هوية هذا النجم لكنه اكتفى بالتلميح إلى أنه قد يكون عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، حيث وضع أيقونة علم المغرب بجانب كلمة المهاجم في تغريدته.

حمدالله لن يبدأ الدوري السعودي مع فريقه الاتحاد لصدور قرار بإيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية شكوى النصر ضده، وقد اختلف العديد من الإعلاميين والقانونيين حول عدد المباريات التي سيغيب عنها، وإن كان 8 فقط أم 15.(هنا المزيد من التفاصيل)

لماذا حمدالله موقوف لـ4 أشهر؟

النصر كان قد فسخ عقد حمدلله في نوفمبر الماضي بأسباب قانونية تكفل للنادي حقوقه المالية والقانونية، كما أكد آنذاك، وبعد شهر تقريبًا أعلن الاتحاد تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

إبريل الماضي شهد ظهور تسريب لتسجيل صوتي يجمع حمدالله مع مسؤولي الاتحاد، خاصة حامد البلوي ومشعل السعيد، ويؤكد وجود مفاوضات بين الطرفين خلال مدة سريان عقد اللاعب المغربي مع النصر.

النصر تقدم لشكوى ضد الاتحاد وإدارييه ومهاجمه، وقد أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مؤخرًا عقاب النادي الجداوي بالمنع من التسجيل لفترة انتقالات واحدة وإيقاف مهاجمه حمدالله لـ4 أشهر ومديره التنفيذي، البلوي، 6 أشهر ومديره الرياضي، السعيد، لـ3 أشهر.