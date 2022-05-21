هل هناك تغيير؟ هجوم الهلال قبل وبعد انضمام إيجالو

بعد ما قدمه طوال موسم 2021-2022 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فرض النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال نفسه، ليكون أفضل مهاجم بالبطولة.

إيجالو الذي بدأ الموسم رفقة نادي الشباب قدم انطلاقة رائعة، ثم انتقل إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة أثارت ضجة كبيرة.

وأصبح النجم النيجيري أفضل مهاجمي الدوري السعودي للمحترفين، بعد الذي قدمه ليعتلي قائمة هدافي البطولة عن جدارة واستحقاق.

والهلال يستعد الآن لمواجهة مهمة أمام الاتحاد، في الكلاسيكو بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فماذا كان حال هجوم نادي الهلال قبل وبعد انضمام إيجالو لصفوفه؟ هذا ما سنناقشه سويًا..

كيف كان هجوم الهلال قبل إيجالو؟

قبل أن ينضم إيجالو إلى صفوف نادي الهلال، كان يعتمد الزعيم على المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وذلك قبل رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما تم الاعتماد أيضًا على المهاجم المالي موسى ماريجا بجانب جوميس، والثنائي قدما مستوى مميز خلال تلك الفترة، فما هو حال هجوم الاتحاد قبل قدوم إيجالو؟

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بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعب الهلال 17 مباراة قبل قدوم إيجالو هذا الموسم سجل فيهم 29 هدفًا بنسبة 1.7 هدف في المباراة الواحدة، منهم 4 أهداف من ركلات جزاء.

سجل مهاجمي الهلال 7 أهداف بالرأس، و28 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وهدف واحد فقط من خارج المنطقة.

هل تغير حال هجوم الهلال في وجود إيجالو؟

نادي الهلال تحرك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد قرار جوميس بالرحيل عن صفوف الفريق، من أجل التعاقد مع إيجالو من صفوف نادي الشباب.

إدارة الزعيم تحركت نحو إيجالو، بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه النسر النيجيري، وذلك قبل مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات فبراير الماضي.

وبعد انضمام إيجالو للهلال، قدم مستوى رائع جدًا، ليقدم الإضافة المهمة لهجوم الفريق الأزرق، حيث ساهم بشكل كبير في نتائج الفريق الإيجابية خلال الفترة الماضية، فكيف حدث ذلك؟

al hilal twitter

لعب نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، منذ أول ظهور لإيجالو 9 مباريات فقط، سجل فيهم 24 هدفًا دفعة واحدة، بنسبة 2.6 هدف في المباراة الواحدة.

سجل الهلال هدفين عن طريق ركلتي جزاء، كما سجل هدفين بالرأس، و21 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، و3 أهداف من خارج منطقة الجزاء.

ارتفاع كبير في المعدل التهديفي لفريق نادي الهلال في تواجد إيجالو، وهو المؤشر الذي يؤكد على الفاعلية الهجومية التي قدمها النسر النيجيري رفقة الزعيم.

ماذا قدم إيجالو مع الهلال بالدوري السعودي؟

واصل إيجالو تقديم المستوى المبهر الذي كان يقدمه رفقة الشباب، بعد أن انتقل إلى صفوف نادي الهلال، ليفرض نفسه كأفضل مهاجمي الدوري السعودي هذا الموسم.

النسر النيجيري تمكن في وقت قصير، أن يبني علاقة قوية بينه وبين جماهير الزعيم، بعد المستوى المبهر والأداء المميز الذي قدمه، بجانب أهدافه الرائعة والمميزة. إيجالو لعب 9 مباريات، سجل فيهم 9 أهداف منهم هدف واحد فقط عن طريق ركلة جزاء، وصنع 3 لزملائه بالهلال، ليساهم بمفرده في تسجيل 11 هدفًا من 24 هدف منذ انضمامه للزعيم.

سجل المهاجم النيجيري هدف عن طريق الرأس، وجميع أهدافه الـ9 كلها جاءت داخل منطقة الجزاء.

إيجالو تمكن في وقت قصير أن يقدم نفسه كأفضل مهاجم أجنبي بدلًا من الفرنسي المميز جوميس الذي رحل عن صفوف الفريق، ليصبح لا غنى عنه بالتشكيل الأساسي للزعيم.

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