هل ميسي السبب؟ باريس يحتاج 100 مليون يورو في يناير لسد العجز المالي!

صحيح أن باريس سان جيرمان يركز حاليًا بالدرجة الأولى على تجديد عقد كيليان مبابي، إلا أنه من الجهة الأخرى، عليه إيجاد مخرج مادي لسد عجز بقيمة 100 مليون يورو في خزائن ملعب حديقة الأمراء.

الصفقات الضخمة التي أجراها بي آس جي في الصيف الماضي، ووصول قائمة الفريق الرسمية إلى 30 لاعبًا مع رواتب فلكية لقطاع كبير منهم، تُجبر إدارة ناصر الخليفي على بيع بعض نجومها.

تقرير صحيفة "ليكيب" كشف أن إدارة باريس ستحاول التخلص من عديد اللاعبين في يناير المقبل، وقد توجد دُفعة أخرى في الصيف المقبل.

من هم المرشحون لمغادرة باريس سان جيرمان في الشتاء؟

أول من سيخرج في الشتاء هو رافينيا ألكنتارا، لكن رحيله سيكون على سبيل الإعارة باتجاه ريال سوسييداد، لذا ففقط سيستفيد النادي من حذف راتبه.

الثنائي تيو كيرر وعبدو ديالو هما من سيرحلان في يناير بعد رافينيا، ولكن هذه المرة ستكون بصيغة البيع النهائي وبمقابل مادي يفترض أن يصل لـ50 مليون يورو إجمالًا لهما.

إن نجحت إدارة باريس في جني 50 مليون يورو من خلف هذا الثنائي الدفاعي، سيكون نجاحًا اقتصاديًا لا يوصف، ووقتها ستكون انفراجة كبيرة للأزمة الراهنة.

ما هي الأسماء الأخرى التي يطمح باريس في التخلص منها؟

سواءً نجح بيع ديالو وكيرر وإعارة رافينيا أم لا، دخل الثنائي يوليان دراكسلر وكورزاوا على لائحة من يريد النادي الفرنسي التخلص منهم بيناير.

وعلى الرغم من أن الثنائي جدد منذ أشهر قليلة عقده ولا يزال ممتدًا حتى 2024، إلا أنهما خارج حسابات المدرب ماوريسو بوتشيتينو.

الاسم الأخير الذي لا تمانع إدارة باريس بيعه إن سنحت الفرصة هو ماورو إيكاردي، والذي قد يُدر أموالًا طائلة بأتم معاني الكلمة في ظل اهتمام عديد الأندية به.

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