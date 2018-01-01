هل من الممكن أن يهبط الاتحاد؟ فهد المولد يرد

فهد المولد يعلق على خسارة الاتحاد من النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص فهد المولد، مهاجم فريق اتحاد جدة، على توجيه اعتذارًا لجماهير ناديه، بعد الخسارة من النصر في الدوري السعودي.

النصر حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المولد قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "طبقنا كل ما طلبه منا المدرب، وأهداف النصر جاءت من أخطاء منا كلاعبين".

ورفض فهد المولد تحميل خسارة الاتحاد للاعب واحد، حيث قال: "كلنا كلاعبين نتحمل الخسارة، والتقصير ليس من لاعب واحد بل من الفريق كله".

🎙️فهد المولد: "مبروك للنصر اليوم كانت مباراة قوية لكن الاخطاء الفردية كانت السبب لذلك اللاعبين هم المسؤلين عن الهزيمة، المباراة كانت مفتوحة ومتوازنة بين الفريقين لكن خسرنا سبب اخطائنا وبالنهاية نعتذر للجمهور".

(@SPL :📸) pic.twitter.com/pGh44lEmbC — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 21, 2018

مهاجم الاتحاد تابع: "الجماهير منحتنا حماس أكبر خلال المباراة، واعتذر لهم عن الخسارة، وكان هدفنا إسعادهم ولكن لا يوجد نصيب".

فهد المولد اختتم حديثه متحدثًا عن إمكانية هبوط فريقه، حيث قال: "هذا الأمر مستبعد تمامًا، لأن الاتحاد فريق كبير جدًا، ونحن قادرون على العودة للانتصارات".

الاتحاد يحتل المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد 6 نقاط، حيث لم يحقق سوى فوزٍ واحد فقط طوال الموسم أمام الباطن.