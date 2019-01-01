كيف لعب النصر الدور الأهم في انتقال كمارا للاتحاد بدلًا من الهلال؟

الاتحاد فاز بمهاجم القادسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازالت ردود الفعل متواصلة على حسم اتحاد جدة لصفقة مهاجم القادسية هارون كمارا على حساب الهلال.

ونجح العميد في ضم المهاجم صاحب الـ21 عامًا مقابل 25 مليون ريال بعد منافسة شرسة من الزعيم، ليُعوض بذلك خسارته لمهاجم التعاون عبد الفتاح آدم لصالح النصر.

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الإعلامي تركي السهلي كشف عن أسرار خطيرة وكواليس مثيرة تخص الصفقة، حين قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة السعودية الرياضية أن شخصية نصراوية لها نفود في القادسية لعبت الدور الأهم في تحويل وجهة كمارا من الرياض إلى جدة.

موضحًا "كمارا كان في طريقه للهلال، لكن شخصية نصراوية مؤثرة وفاعلة ولديها تأثير ونفوذ في القادسية حولت الصفقة من الهلال إلى الاتحاد".

أضاف "نؤكد بالطبع أن الاتحاد موجود في الصفقة منذ البداية، لكن من حسم الأمر وحول رحلة اللاعب من الرياض إلى جدة كان شخصية نصراوية فاعلة ومؤثرة في القادسية".

ورفض السهلي الكشف عن هوية تلك الشخصية لكن مكتفيًا بالقول أنها رأت أن الاتحاد يستحق الدعم أكثر من الهلال القادر على استقطاب أي لاعب يريده، كما أنها تؤمن بالعلاقة التاريخية بين الاتحاد والنصر.