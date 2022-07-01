هل كان ماني المشكلة؟ وغموض عباس .. ما بين الأسطر في تجديد صلاح مع ليفربول!

يبدو أن رحيل السنغالي سهل الأمور!

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي عن نجاحه في الوصول إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي لتجديد عقده.

الاتفاق تم وأُعلن عنه بعد أيام قليلة من انضمام السنغالي ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ وتركه لليفربول الذي بدأ فيه قبل صلاح بعام واحد فقط.

رغم كل ما قيل عن رحيل محمد صلاح في الأسابيع الأخيرة واستعداد ليفربول لبيعه هذا الصيف وعن اتفاق المصري مع برشلونة أن ينضم لهم مجانًا في الصيف المقبل، جدد محمد صلاح ببساطة وفي هدوء تام.

توقيت الاتفاق بين الطرفين يوحي بأن السنغالي ساديو ماني كان المشكلة، فهل كان كذلك فعلًا؟ وما السر خلف تلك التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها رامي عباس وكيل صلاح قبل خبر التجديد بدقائق؟ ولماذا جاء التجديد في عطلة صلاح بينما هو بعيدًا عن ليفربول؟ كلها أسئلة نحاول الإجابة عنها فيما يلي.

لغز التوقيت وعلاقته بساديو ماني!

قبل حوالي ثمانية أيام أعلن بايرن ميونخ عن النجاح في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني قادمًا من ليفربول قبل عام واحد على نهاية عقده.

الأمور سارت بسلاسة وبعد الكشف عن اهتمام بايرن بأيام كان كل شيء منتهي وارتدى ماني قميص البافاري للمرة الأولى في مسيرته واختار رقمه.

حتى الآن لا بأس ولا مشكلة على الإطلاق في كل ما حدث، ماني قضى فترة مميزة في ليفربول ورحيله كان متوقعًا في ظل الخلافات التي ظهرت بينه وبين محمد صلاح في الملعب.

وحتى في غياب تلك الخلافات ومن منظور اقتصادي في ظل صعوبة تلبية طلباته المادية أرادت الإدارة الاستفادة منه ماديًا وباعته قبل نهاية عقده بعام كامل.

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لكن ما علاقة كل ذلك بمحمد صلاح؟ ولماذا تجديد العقد المعقد طوال الأشهر الماضية فجأة أصبح ممكنًا دون أي مشكلة؟ هل لرحيل ماني ارتباط وثيق بذلك؟

ربما يكون الأمر كذلك، بالأخص أن صلاح جدد مقابل حوالي 400 ألف يورو في الأسبوع الواحد، وهو بالتقريب نفس الرقم الذي كان يحصل عليه هو وماني سويًا.

لو كان ليفربول قد جدد لصلاح بهذا الرقم في وجود ماني وجدد له هو الآخر كان ذلك سيعني بالضرورة حصوله على راتب مقارب وهو الأمر الذي كان سيهدم سقف الرواتب على رأس إدارة الريدز، لذلك فمن المنطقي أن يكون تجديد صلاح مرتبط برحيل ماني.

لكن الحديث عن اشتراط صلاح رحيل ماني حتى يجدد فهو أمر تخيله فقط من المضحكات المبكيات، فالسنغالي من أكثر من ساهموا في صناعة الأهداف للمصري في صفوف ليفربول.

التجديد في العطلة وتغريدة رامي عباس المثيرة للجدل!

وكيل الأعمال المثير للجدل رامي عباس نشر تغريدة مثيرة للجدل قبل الإعلان بدقائق استفزت جماهير ليفربول بشكل كبير حتى أنها دفعت جيمي كاراجر للرد عليه.

All Reds love your client, and if he is to leave next summer we will wish him well & say a big thank you. But we can do without this cryptic crap for the next 12 months! @MoSalah have a word!! https://t.co/XFyu84vC0V — Jamie Carragher (@Carra23) July 1, 2022

ربما لا تتخطى أهمية تلك التغريدة كونها مجرد ترويح عن النفس بعد أن جدد صلاح رغم كل أخبار الرحيل، إلا أنها جاءت في توقيت صعب بالنسبة لجماهير الريدز التي كانت لا تزال تتخطى رحيل ساديو ماني.

لو كنت من عشاق ليفربول كان سيكون الأمر في منتهى الصعوبة عليك أن تفقد لاعبين من أهم عناصر فريقك في نفس سوق الانتقالات أو في موسمين متتاليين.

لكن ربما في النهاية كان عباس يحاول أن يقول شيئًا عن تحرك إدارة ليفربول لتجديد عقد صلاح بينما النجم المصري في عطلة الآن.

ولأن لا شيء يدفع الإدارة للتعجل في الإعلان وإرسال العقود له في إجازته إلا إخراس الألسنة التي تتحدث عن رحيله، فكان الأمر مضحكًا بالنسبة لعباس الذي يرى نفسه حاول طوال أشهر خلال الموسم من أجل تجديد العقد بينما يتواجد صلاح في إنجلترا بالفعل بجوار مكاتب إدارة ليفربول.

بيت القصيد

ربما يكون صلاح قد تأخر في تجديد عقده، وربما يكون الأمر مرتبط بشكل أو بآخر برحيل ساديو ماني عن صفوف الريدز لكن في النهاية فحكاية النجم المصري في ليفربول مستمرة.

صلاح سيستمر مع الريدز وسيكتب المزيد من التاريخ لصالح الفريق وللمصريين في أوروبا والدوري الإنجليزي وسيكسر المزيد من الأرقام، ولا شيء تريده جماهير ليفربول أكثر من ذلك بالأخص بعد رحيل ساديو ماني.

لكن ربما على رامي عباس أن يبدأ في الهدوء قليلًا في المستقبل لتلافي غضب جماهير الريدز التي تريد بكل تأكيد أن تكون الفترة المتبقية لصلاح هادئة.