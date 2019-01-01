هل كان فان بيرسي محقًا أم أن أوناي إيمري لديه خطة سرية لأرسنال؟

روبن فان بيرسي نجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق انتقد أوناي إيمري، فهل كان له حق في ذلك أم كانت تصريحاته بعيدة عن الواقع؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد النجم الهولندي روبن فان بيرسي لاعب آرسنال ومانشستر يونايتد السابق المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق المدفعجية منذ الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريح تلفزيوني خلال تحليله لمباريات آرسنال عبر شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن خليفة آرسين فينجر لا يمتلك أي نوع من الفلسفة الواضحة على أداء الفريق.

قال فان بيرسي:"أنا لا أرى فلسفته حقًا، ما هي الفلسفة التي يتبعها؟ هو يقوم بالكثير من التغييرات في طريقة اللعب بناءًا على الخصم الذي سيواجه، لكن يجب أن يكون هناك بعض الأساسيات تبنيها حول نقاط القوة الخاصة بك".

فهل كانت انتقادات فان بيرسي صحيحة وفي محلها أم أخفق النجم الهولندي في تقييم أداء المدير الفني الجديد نسبيًا في صفوف المدفعجية؟

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للإجابة عن ذلك هناك دومًا ترمومتر خاص بمدى صدق وكذب النجوم وهو ردود أفعال الجماهير على تلك التصريحات، ومن أفضل من جماهير آرسنال لنرى ردود أفعالهم على ما قاله فان بيرسي.

انتقادات فان بيرسي لإيمري صاحبها الكثير من الموافقة والدعم من جانب جماهير أرسنال والمعروفة بكونها ليست أكبر الداعمين للنجم الهولندي بسبب رحيله لمانشستر يونايتد، لكن يبدو أنهم وجدوا أخيرًا شيئًا يوافقون لاعبهم السابق عليه.

أحد الجماهير كتب: "أحبوه أو اكرهوه، روبن فان بيرسي لم يقل شيئًا سوى الحقيقة، إيمري لا يملك أي فلسفة داخل الفريق، ولن يكون له أبدًا".

وأضاف آخر: "فتحت التلفاز وأول شيء سمعته كان فان بيرسي ينتقد إيمري لكونه لا يمتلك فلسفة واضحة، يا له من بطل، رجل حقيقي من رجال آرسين فينجر".

تلك كانت أمثلة بسيطة من ردود فعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مجرد نقطة في بحر المظاهرة الإلكترونية التي احتفت بتصريحات لاعبهم السابق حول مديرهم الفني الحالي.

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إذا الأمر محسوم من الجانب الجماهيري، وفان بيرسي ليس الوحيد الذي يرى أن إيمري رجل دون رؤيا أو فلسفة ثابتة، بل قاطع كبير من الجماهير أيضًا.

فنيًا الأمر لا يختلف كثيرًا، إيمري بالفعل كثير التغيير، ولا نراه يخوض مباراتين بنفس التشكيلة أغلب الأوقات، بل أحيانًا لا يخوضهما بنفس الطريقة.

ما بين الـ 4-2-3-1 والـ 4-4-2 والـ 4-3-3 والـ 3-4-2-1 والـ 3-5-2 والـ 5-4-1 والـ 4-3-1-2 والـ 3-4-3 والـ 3-4-1-2 تاهت جماهير أرسنال وفشلت في تحديد الطريقة المفضلة لمدربهم الجديد.

المدير الفني الإسباني استخدم حوالي تسع طرق لعب مختلفة في 60 مباراة له فقط مع أرسنال، وإن كانت طريقة 4-2-3-1 هي المفضلة له حيث استخدمها في نصف المباريات التي لعبها وكان النصر حليفًا له في معظم الأوقات لكنه في نفس الوقت تلقى بها أكبر الهزائم أمام مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وحتى ستاد رين وولفرهابمتون وتوتنهام، كما أنه كان كثير التغيير في تطبيق الطريقة نفسها سواء بخصائص كل لاعب داخلها أو حتى بتغيير اللاعبين أنفسهم.

إيمري بعد مرور حوالي عام على تواجده في أرسنال فشل في إيجاد مصدر الخطورة في فريقه وفشل في البناء من حوله ليكون مركز القوة في أرسنال.

فهل يستمر إيمري على نفس النهج ويواجه كل فريق بطريقة مختلفة؟ وهل هذا في الأساس أمرًا سيئًا لهذه الدرجة؟ ألا يمتلك فكرًا واضحًا مثل جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو وحتى مورينيو؟ أم تمنحه طرقه مرونة أكبر في مواجهة هؤلاء؟