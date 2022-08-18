هل كانوا يتناولونها من قبل؟ جالتييه يمنع لاعبي باريس من المشروبات الغازية!

يبدو أن ثورة مدرب باريس سان جيرمان ليست في الملعب فحسب!

يقوم كل من مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس بمحاولات حثيثة لإصلاح حالة لاعبي فريق العاصمة من كافة المناحي.

النقطة التي يطرقان بابها بقوة هذه الفترة هي كل ما يتعلق بنظام التغذية، أدخلا تعديلات جذرية على نمط وجبات لاعبي الفريق الباريسي، وقاما بتعيين مسؤول عن التغذية من الجنسية الإسبانية.

الرجل الذي تقول صحيفة "لو باريزيان" أنه لاعب كرة قدم سابق، بدأ بتطبيق قواعد صارمة على نمط وجبات لاعبي الفريق الباريسي.

أول شيء هو منع تناول الكوكاكولا وسط الوجبات بشكل نهائي، وكذلك الشاي البارد، مشروبان ليسا متفقين بدرجة كبيرة مع الطبيعة الرياضية الاحترافية كان لابد من منع اللاعبين من تناولهما.

يأتي هذا رغم أن كوكاكولا من رعاة باريس سان جيرمان، عقد رعاية كلاسيكي يمتد لنحو 22 عامًا تم تجديده إلى عام 2024.

وفقًا للنظام المتبع من قبل جالتييه، فإن هناك وجبتين عادة ما يتناولهما اللاعبون في النادي، هما الإفطار والغداء، وفيهما سيكون اللاعبون مراقبين بدرجة كبيرة حيال القواعد الجديدة المفروضة من اختصاصي التغذية.

كما أقر كامبوس قواعد جديدة لفرض الانضباط في باريس سان جيرمان وبالتحديد داخل غرفة الملابس، ليفرض تقليص عدد العمال داخل الغرفة وخصوصًا في أثناء المباريات لأنه يرى أن "هناك موظفين بأعداد أكبر من اللازم لها صلاحية دخول الغرفة".