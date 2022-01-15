هل قصد إهانة الحكم؟ سلمان الفرج يثير الجدل

أثار سلمان الفرج قائد ولاعب وسط فريق نادي الهلال الجدل في مباراة فريقه أمام نظيره التعاون، بعد واقعته مع الحكم المكسيكي أوسكار رومو الذي أدار المواجهة.

الهلال حقق الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هي تفاصيل واقعة سلمان الفرج والحكم أوسكار رومو؟

خلال سير المباراة، توجه سلمان الفرج إلى الحكم ليتناقش معه في أحدى الكرات، ليقوم وضع يده على فمه، ليوحي بأنه يقوم بتحذير الحكم بعدم التحدث.

ولكن سلمان الفرج كان يتناقش مع الحكم المكسيكي دون أي إهانة كما صور البعض، حيث كان يبدو عليه يقوم بالتأكيد عليه بأن قراره خاطئًا، وليس يقوم بمطالبته بالصمت كما تداول البعض.

وطالبت بعض الجماهير توقيع عقوبة قوية ضد قائد الهلال، حيث تم اتهامه بإهانته بوضع أصبعه على فمه.

هل أهان سلمان الفرج الحكم المكسيكي؟

تداول بعض الإعلاميين هذه اللقطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد عدنان جستنية الإعلامي الرياضي، على أن الفرج إما يقصد أنه يقول "أص" للحكم، أو يقسم بالله لشيء ما.

وجاء نص تغريدته كالآتي: "قد تفهم وضع صباع السبابة على فمه للكابتن سلمان الفرج، إما وإما، إما الأولى أنه يقول للحكم أص، وإما الثانية أنه يقسم بالله لشيء ما، أنتم إيش رأيكم بأمانة؟".

قد تفهم وضع اصباع السبابة على فمه للكابتن سلمان الفرج اما واما

اما الاولى انه يقول للحكم أُص

اما الثانية انه يقسم بالله لشيء ما

انتم ايش رايكم بأمانة؟ pic.twitter.com/6QkF4ybdDd — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) January 15, 2022

الإعلامي خالد الشعلان له رأي آخر، حيث كتب: "اللذين انتقدوا بيتروس لوضع علامة (أص) للاعبهم، ها هو لاعبهم يضعها لحكم، ما بين أص وأص سوف يتأصصون".

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