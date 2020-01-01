هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

السهلاوي يفسر تصريحاته.

حرص محمد السهلاوي، مهاجم نادي التعاون، على توضيح تصريحه المثير الذي أطلقه بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب الخسارة أمام النصر.

السهلاوي قال عقب نهاية المباراة: "ألف مبروك للحكم، نادي النصر يستطيع التأهل ولكن الحكم أضاع جهدنا، وغياب تقنية الفيديو أثرت على اللقاء".

السهلاوي: مبروك للحكم الذي أضاع مجهودنا

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ونشر السهلاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوضح فيها ما يقصده من تصريحه المثير عقب المباراة، حيث جاء نصها كالآتي:

"مع التقدير والاحترام للجميع، تصريحي كان انتقاداً لحكم المباراة فقط ولا يمكن في يوم من الأيام أن أسيء للكيان العظيم الذي عشت فيه وكنت واحداً من أبناءه وحققت معه البطولات".

وتابع: " لن أقبل أن يفسّر تصريحي بأنه ضد نادي النصر!! وألف مبروك لكم الفوز وفالكم تحقيق اللقب".

مع التقدير والإحترام للجميع

تصريحي كان انتقاداً لحكم المباراة فقط

ولا يمكن في يوم من الأيام أن أسيء للكيان العظيم الذي عشت فيه وكنت واحداً من أبناءه وحققت معه البطولات !

ولن أقبل أن يفسّر تصريحي بأنه ضد نادي النصر!!

ألف مبروك لكم الفوز

وفالكم تحقيق اللقب 💛 — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) September 27, 2020

وودع التعاون بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بعد تأهله لأول مرة في تاريخه لهذا الدور، وذلك عقب الخسارة أمام النصر بهدف دون رد، أحرزه المغربي عبد الرزاق حمد الله.