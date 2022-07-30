رئيس نادي برشلونة يكشف الجديد!

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن روبرت ليفاندوفسكي كان أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني في سوق الانتقالات، بالرغم من التكلفة العالية للصفقة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سي بي إس سبورتس" وأكد خلالها أن علاقته جيدة مع وكيل رونالدو، لكن ليفاندوفسكي كان الهدف الأبرز في سوق الانتقالات.

ماذا قال لابورتا عن ضم رونالدو؟

وقال لابورتا: "خروج تلك الأخبار أمر طبيعي في سوق الانتقالات، دائمًا ما تظهر الكثير من الأنباء، لكن في النهاية الحقيقة أننا أردنا ليفاندوفسكي".

وأضاف: "لدينا علاقة جيدة للغاية مع جورج مينديش، لقد عرفته لفترة طويلة، وهو أحد أفضل وكلاء اللاعبين وهو يعلم كم أحترمه وأحترم عمله".

وأردف :"في تلك الحالة قررنا أن نوقع مع ليفاندوفسكي، ونعلم أنه هام للغاية بالنسبة لنجاحنا لذلك تحدثنا مع بايرن ميونخ، قصة رونالدو من الماضي، هي أخبار جيدة على كل حال لكن دائمًا ما سنسمع أشياء متناقضة حول تلك الأمور".

وأنهى كلماته: "لقد حصلنا على ليفاندوسكي، وكان هو الهدف الأساسي لنا، وأفضل ألا أعلق على الأمر أكثر من ذلك".

بالأرقام: ليفاندوفسكي ضد رونالدو

اللاعب المباريات للأندية الأهداف هدف كل مباراة روبرت ليفاندوفسكي 746 540 0.72 كريستيانو رونالدو 935 698 0.74

كريستيانو رونالدو إلى أين؟

النجم البرتغالي طلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وعدم الحصول على راتبه بشكل كامل.

لكن النادي رفض الأمر، وعاد اللاعب للتدريبات مؤخرًا، بعد جلسة جمعت بينه وبين وكيله وإدارة النادي في وجود السير أليكس فيرجسون.

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وقال لابورتا عنه: "رونالدو لاعب جيد للغاية على المستوى الاحترافي ولا يزال يمكنه تقديم الكثير، ولديه الكثير من الطموح والرغبة في المنافسة، وبالتأكيد لديه خيارات عديدة، لكن مستقبله لا يخصني، بل يخص مانشستر يونايتد الذين أحترمهم كثيرًا".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد كتب رسالة لجماهير الفريق أكد من خلالها أنه سيشارك في المباراة الودية المقبلة ضد رايو فاييكانو يوم الأحد.