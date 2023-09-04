هل سيكون هناك نسخة تجريبية من EA Sports FC 24؟

مع اقتراب موعد الإصدار، يتيح لك GOAL معرفة ما إذا كان سيكون هناك نسخة تجريبية للعبة EA FC 24.

الأصوات تتعالى حيث يتطلع الكل في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الأدرينالين لديهم إلى ذروته وسط السباق للحصول على EA Sports 24.

ميزات جديدة متوقعة، والعديد من الطرق الجديدة للعب، لكن هل سيتمكن المعجبين من تجربة اللعبة قبل الإصدار الرسمي في جميع أنحاء العالم؟

مع ظهور إصدارات مختلفة من اللعبة الترفيهية الجديدة من EA Sports، سواء كان الإصدار العادي أو إصدار Ultimate، هناك سؤال كبير يتم تداوله.

هل سيكون هناك نسخة تجريبية للعبة EA Sports FC 24؟

كانت هناك نسخ تجريبية من لعبة FIFA السابقة كما يتذكر المشجعون، تحتوي على عدد قليل من الفرق المتاحة للاختيار والاستخدام، لكن آخر مرة حدث فيها ذلك كان مع لعبة FIFA 20 ولم يتم تكرار الأمر من بعدها.

لذلك فعلى الأرجح لن يكون هناك نسخة تجريبية من اللعبة، لكن بدلاً من ذلك يتم توجيه الجماهير مؤخرًا نحو إمكانية الحصول على وصول مبكر عبر منصات بلايستيشن وإكس بوكس.