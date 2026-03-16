في نقاش ساخن استحوذ على اهتمام مشجعي كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اجتمع مجموعة من المشجعين في استوديو «Goal Fan Zone» لتبادل الآراء حول مستقبل نادي أرسنال. وقف أعضاء اللجنة أمام خلفية سوداء أنيقة ومرتدين ألوان أنديتهم، وضمت اللجنة مشجعين يمثلون مانشستر سيتي وليفربول وفريق شمال لندن. في حين أن التاريخ يظهر أن أرسنال يتخلف عن منافسيه في عدد الألقاب الأخيرة — حيث حصل على لقب واحد فقط في السنوات الخمس الماضية مقارنة بخمسة ألقاب لمانشستر سيتي — إلا أن أحد مشجعي الغانرز مقتنع بأن تحولاً هائلاً في القوة يجري حالياً في استاد الإمارات.

تحولت الأجواء من المزاح الودي إلى صدمة تامة عندما أصدر مشجع أرسنال، "بيك فايتر"، سلسلة من التصريحات الجريئة المتزايدة حول فريق ميكيل أرتيتا. وبينما كان يشير بحماس، نظر نظراؤه إليه في حالة من عدم التصديق الواضح؛ اتسعت عينا مشجع ليفربول من الصدمة بينما شوهد مشجع مانشستر سيتي وهو يغطي وجهه بيديه. أثار هذا المقطع، الذي تخللته رسومات ديناميكية تسلط الضوء على ادعاءات المشجع الجريئة، جدلاً حاداً حول ما إذا كانت هذه الثقة لها ما يبررها أم أنها مجرد حالة من الولاء الأعمى.

"سيفوز أرسنال ببطولتين على الأقل هذا الموسم، بالإضافة إلى... ماذا؟ سبع بطولات في السنوات الخمس المقبلة. سبع. سبع بطولات. سبع في السنوات الخمس المقبلة"، توقع "بيك فايتر".

"إذا لم يفز أرسنال ببطولتين على الأقل، انسوا الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا. إذا لم يفز أرسنال ببطولتين على الأقل، سأصبح أصلعًا"، أكد وهو يضحك.

"مضمون. أرسنال سيحقق ذلك بالتأكيد. عودوا إليّ في مايو عندما يكون أرسنال قد فاز بكأس كاراباو في مارس. في مايو أثناء الاحتفال، سيكون لدينا لقبان هناك"، خلص المشجع.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التوقعات ستتحقق أم لا، لكن الرهانات قد ارتفعت بالتأكيد بالنسبة لميكيل أرتيتا ولاعبيه. ومع إقامة نهائي كأس كاراباو تقليديًا في شهر مارس واختتام موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، سيتابع عالم كرة القدم عن كثب ليرى ما إذا كان هذا المشجع سيحتفظ بشعره أم أن «المدفعجية» سيحققون أخيرًا اللقب الذي يتوق إليه مشجعوهم بشدة. في الوقت الحالي، يُعد الفيديو شهادة على التفاؤل الثابت، وربما الخطير بعض الشيء، الذي يميز مشجعي كرة القدم المعاصرين.