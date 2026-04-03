هل سيغادر لاعب أياكس الذي تم التعاقد معه بمبلغ باهظ بعد عام واحد فقط؟ «ربما يرغبون في بيعه»

وفقًا لمايك فيروي من صحيفة «دي تيليغراف»، ليس من المستبعد أن تستمر عودة كاسبر دولبرغ إلى أياكس لموسم واحد فقط. وكان النادي قد تعاقد مع اللاعب الدنماركي الصيف الماضي مقابل عشرة ملايين يورو قادمًا من نادي أندرلخت.

ووفقاً للصحفي، قد تشهد يوهان كرويف أرينا تغييراً جذرياً في تشكيلة الفريق الصيف المقبل. وقال فيريوي: "أعتقد أن كرويف لديه رؤية مختلفة تماماً عن أليكس كروس".

"التشكيلة التي شكلها كروس ومارين بوكير ليست جيدة بما يكفي"، يشير المراقب إلى فريق أياكس الحالي. وبالتالي، يبدو أن "المكنسة" المثلية ستُستخرج من المخزن مرة أخرى في أمستردام.

كما يُتوقع حدوث تغييرات ضرورية في مركز المهاجم. رحيل ووت فيغهورست ليس مستبعداً على الإطلاق، على الرغم من أن كرويف معجب، حسبما يُقال، بروح المهاجم المخضرم.

"إنه يبذل قصارى جهده في التدريبات. لكن عقده ينتهي وهو يتقاضى راتباً كبيراً. هناك احتمال كبير أن ينتقل فيغهورست إلى نادي توينتي"، يقول فيروي. "سيكون إريك تن هاغ (المدير الفني في إنشيده، محرر) معجباً به، فهو يعرفه جيداً."

يتوقع المراقب أن أياكس يريد ملء مركز المهاجم بطريقة مختلفة تمامًا. "سيبحث أياكس عن مهاجم أكبر سنًا وذو خبرة مع لاعب شاب خلفه. أعتقد أنهم يريدون شغل جميع المراكز بمرتين وأنهم سيبحثون عن خبرة حقيقية."

قد يكون ذلك على حساب مكان دولبرغ في التشكيلة. "لا أعرف ما إذا كانوا سيستمرون مع دولبرغ. ربما يرغبون في بيعه أيضًا"، يقول فيروي.