هل سيرحل؟ .. الهلال يحسم موقف كويلار نهائيًا

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من رحيل الكولومبي جوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تلقيه عرضًا مؤخرًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن إدارة الهلال تدرس رحيل كويلار، وسط وصول عروضًا من البرازيل وكولومبيا للحصول على خدماته.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الهلال تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من أحد الأندية البرازيلية، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد كويلار.

الصحيفة أكدت على أن الاتجاه داخل إدارة الهلال، هو رفض العرض والإبقاء على اللاعب حتى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتحديد مستقبله بالنظر للتقارير الفنية الخاصة بجميع اللاعبين:.

وينتهي عقد كويلار مع نادي الهلال في صيف 2023، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم.

وانضم جوستافو كويلار إلى نادي الهلال في صيف 2019 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، بعقد يمتد إلى 4 مواسم.

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كويلار يقدم مستويات مميزة مع الهلال منذ انضمامه لصفوفه، وهو الأمر الذي قد يدفع إدارة الزعيم لرفض العروض المقدمة من أجل رحيل اللاعب الكولومبي.