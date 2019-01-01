هل سيحظى صلاح بمعاملة خاصة في مونديال قطر؟

صحيفة إنجليزية تكشف موقف ليفربول من هذه القضية المعقدة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف إدارة نادي ليفربول من استخدام النجم المصري محمد صلاح، أو حتى الاعتماد عليه في الدعاية الترويجية أو التجارية، عندما يزور الفريق العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر المقبل للمشاركة في مونديال العالم للأندية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن عملاق البريميرليج لن يسمح باستخدام الفرعون في أغراض الدعاية بمختلف أنواعها، وذلك بالرغم من أن البطولة ستقام في بلد عربي.

ولفت التقرير إلى أن إدارة أحمر الميرسيسايد لن تكرر خطأ بعثة المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، عندما أجبر صلاح على حضور مأدبة أقامها الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، لمنح هداف البريميرليج قلادة "المواطنة الفخرية".

وذكرت الصحيفة أن ليفربول، لم ينس توابع أزمة تكريمه في الشيشان، وبناء عليه، قررت إدارة النادي أن يتعامل صلاح بنفس معاملة زملائه في الفريق بلا تمييز، ليس فقط لتفادي حدوث أزمة سياسية جديدة، بل حفاظًا على تركيزه في البطولة.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

ويسعى ليفربول لتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر اللقب في مشاركته الأولى عام 2005 بالهزيمة أمام ساو باولو البرازيلي بهدف نظيف، في البطولة التي أقيمت آنذاك في اليابان.