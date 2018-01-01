هل رحيل رونالدو السبب؟ ملعب "سانتياجو برنابيو" لم يحضر أحد

غياب واضح من جماهير ريال مدريد عن حضور مباريات الفريق فبي سانتياجو برنابيو. ما السبب؟

شهد ملعب "سانتياجو برنابيو" حضورًا قليلًا لجمهور ريال مدريد في مباراة أمس، السبت، أمام ريو فاييكانو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

عدد الجمهور في مباراة فاييكانو بلغ 55.229 فقط أي بنسبة 68% من السعة الكاملة لـ "سانتياجو برنابيو" والتي تصل لنحو 82 ألف متفرج.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها عدد كبير من الجمهور عن مباراة ريال مدريد، ففي مباراة ميليا في كأس الملك تواجد 55.243 فقط ولقاء دوري أبطال أوروبا ضد سيسكا موسكو لم يحضره سوى 51.636 فقط. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وفي المجمل، فإنه في 12 مباراة لعبها ريال مدريد على أرضه خلال الموسم الجاري لم يتجاوز سوى 7 مباريات فقط حاجز الـ 60 ألف متفرج، بينما لم يتجاوز الجمهور الـ 70 ألف سوى في الديربي أمام أتلتيكو مدريد والذي حضره 78.642 أي بنسبة 97% من الإجمالي.

وقد يكون السبب وراء ذلك عدة أمور، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فالجمهور مستاء من أداء الفريق بجانب زيادة نسبة التذاكر السنوية 10% وقد يكون رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس سببًا في ذلك.

الموسم الحالي شهد أيضًا أقل حضور جماهيري منذ مايو 2009 وذلك أمام خيتافي في الجولة الأولى من الليجا وذلك بتواجد 48.466 متفرج فقط وبالمناسبة لم يعرف الملكي هذه النسبة مطلقًا خلال سنوات رونالدو في الفريق.

مودريتش يرد على سيميوني ويهاجم ميسي ورونالدوhttps://t.co/1DI8NPCXdl pic.twitter.com/w1JKEM0n5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

ولو تحدثنا عن المجموع الإجمالي، فإن ريال مدريد استقبل 753.462 في أول 12 مباراة على ملعبه بمتوسط 62.788 متفرج في اللقاء الواحد وهو اقل بنسبة 8% من الموسم الماضي، إذ تواجد في البرنابيو 819.569 متفرج في إجمالي مباريات الموسم الجاري بمتوسط 68.297 في المباراة الواحدة، وهذا دون احتساب مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في إياب كأس ملك إسبانيا لكونها تخضع لموسم 2016-2017.

لو عقدنا المقارنة بين الموسمين، فإن ريال مدريد في مباريات الكأس استقبل الموسم الماضي 49.638 أمام فوينلابرادا والموسم الحالي ضد ميليا تواجد 55.243 فقط.

في مباريات الدوري، خلال أول 8 مباريات العام الماضي استقبل الملكي 548.986 بمتوسط 68.623 في كل مباراة، بينما العام الحالي كان الإجمالي 509.976 بمتوسط 63.747 في اللقاء الواحد، أي أن ريال مدريد فقد نحو 40 ألف متفرج دفعة واحدة.

وأخيرًا في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا كان متوسط الحضور الجماهيري 73.657 في اللقاء، بينما الآن بلغ المتوسط 62.748 أي أن الملكي فقد نحو 11 ألف متفرج.