هل حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة من رايو فاييكانو؟

تعرض برشلونة لخسارة جديدة هي الثالثة على التوالي له في ملعب كامب نو الذي كان يومًا ما أصعب ملاعب قارة أوروبا على الإطلاق.

تلك الخسارة كانت أمام رايو فاييكانو أحد فرق النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، والأكثر سوءًا من الهزيمة أن النادي الكتالوني لم يظهر بشكل جيد.

جاءت تلك الخسارة لبرشلونة لتبقي على فارق الـ 15 نقطة لصالح ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

هل حقق ريال مدريد الدوري بعد خسارة برشلونة؟

بالرغم من تلك الهزيمة فأن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد في ظل وجود خمس جولات متبقية.

الخمس جولات تعني وجود 15 نقطة متاحة أمام برشلونة وريال مدريد، وهو بالضبط الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

جدول ​ترتيب الدوري الإسباني 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 33 24 6 3 69 29 +40 78 2 برشلونة 33 18 9 6 61 33 +28 63 3 إشبيلية 33 17 12 4 49 27 +22 63 4 أتلتيكو مدريد 33 18 7 8 59 39 +20 61 5 ريال بيتيس 33 17 6 10 56 38 +18 57 6 ريال سوسييداد 33 15 10 8 32 31 +1 55 7 فياريال 33 14 10 9 53 31 +22 52 8 أتلتيك بيلباو 33 12 12 9 39 34 +5 48 9 أوساسونا 33 12 8 13 34 44 -10 44 10 فالنسيا 33 10 12 11 44 48 -4 42 11 رايو فاييكانو 33 11 7 15 34 38 -4 40 12 سيلتا فيجو 33 10 9 14 36 37 -1 39 13 إسبانيول 33 10 9 14 37 45 -8 39 14 إلتشي 33 10 8 15 36 44 -8 38 15 خيتافي 33 8 11 14 31 37 -6 35 16 مايوركا 33 8 8 17 29 55 -25 32 17 قادش 33 6 13 14 29 46 -17 31 18 غرناطة 33 6 12 15 36 56 -20 30 19 ليفانتي 33 5 10 18 41 65 -24 25 20 ألافيس 33 6 7 20 26 55 -31 25

ما الذي يحتاجه ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني؟

ريال مدريد في حاجة للتعادل في مباراة واحدة فقط من المباريات المقبلة له في الدوري الإسباني دون النظر إلى نتائج برشلونة.

النادي الملكي لن تكون مهمته صعبة لحسم لقب الدوري الذي تصدر جدول ترتيبه منذ الأسابيع الأولى.

جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2021-22

الجولة المباراة الموعد الملعب 34 ريال مدريد - إسبانيول الأحد 1 مايو 2022، سانتياجو برنابيو 35 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 8 مايو 2022، واندا ميتروبوليتانو 36 ريال مدريد - ليفانتي الأربعاء 11 مايو 2022، سانتياجو برنابيو 37 قادش - ريال مدريد الأحد 15 مايو 2022، رامون دي كارانزا 38 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 22 مايو 2022، سانتياجو برنابيو

هل يمكن لبرشلونة أن يحقق لقب الدوري الإسباني؟

بالرغم من أن فارق النقاط أصبح كبيرًا للغاية وأن هامش الخطأ لدى ريال مدريد من الصعب أن يصل إلى 100% في خمس مباريات إلا أن الأمل لا يزال قائمًا على الأقل حسابيًا.

برشلونة يحتاج للفوز في كافة المباريات المقبلة، مع خسارة ريال مدريد لكل اللقاءات المتبقية له في الدوري الإسباني.

جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2021-22

الجولة المباراة الموعد الملعب 34 برشلونة - ريال مايوركا الأحد 1 مايو 2022، كامب نو 35 ريال بيتيس - برشلونة الأحد 8 مايو 2022، بينتو فيامارين 36 برشلونة - سيلتا فيجو الأربعاء 11 مايو 2022، كامب نو 37 خيتافي - برشلونة الأحد 15 مايو 2022، ألفونسو بيريز 38 برشلونة - فياريال الأحد 22 مايو 2022، كامب نو

ما هي قواعد ترتيب الدوري الإسباني؟

على عكس غالبية البطولات الكبرى في أوروبا حيث يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في ترتيب الفرق، فإن الدوري الإسباني يحتكم إلى المواجهات المباشرة.

معيار المواجهات المباشرة يرجح كفة برشلونة أمام ريال مدريد بعد مباراة الدور الثاني التي فاز فيها النادي الكتالوني بأربعة أهداف نظيفة.