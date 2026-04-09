لا يتوقع رينيه فاخيلار أن ينضم في الفترة المقبلة عدد كبير من لاعبي إف سي تفينتي إلى برنامج VoetbalTijd على Twente FM. ومع ذلك، نجح برنامج حوار كرة القدم في استضافة يونس طه (إف سي غرونينغن) المُعار كضيف.

فاخيلار وكيل لاعبين سابق، ولا يخفي رأيه كمحلل. ويقدّم أسبوعياً حكمه على مجريات الأمور في تفينتي.

كان طه يوم الثلاثاء ضيفاً لافتاً في برنامج حوار كرة القدم الإقليمي. وبحسب المقدّم ستيفان لوسينك، ليس من البديهي أن يزور لاعبو تفينتي المتعاقدون البرنامج.

ويرد فاخيلار على ذلك قائلاً: «لا أعرف إن كان هذا ينطبق على يونس أيضاً، لأنه مُعار إلى غرونينغن، لكننا أجرينا محادثات مع تفينتي وخلصت إلى أن اللاعبين لم يعودوا يرغبون في القدوم إلى هنا».

ويضيف: «إف سي تفينتي يرى أنني ناقد أكثر من اللازم، في الطريقة التي أتحدث بها عن اللاعبين أو عن اللعب. وقد اتصل بي المسؤول الصحفي، ريتشارد بيترس، بشأن ذلك العام الماضي، واعتبرني سلبياً للغاية تجاه دان روتس وميشيل فلاب».

ولا يتفق فاخيلار مع ذلك: «أنا فقط أبدي رأيي في اللاعب: إذا كان جيداً فهو جيد، أو إذا لم أجده جيداً»

ثم وجّه فاخيلار انتقادًا لاذعًا للصحفي ليون تن فوردِه من Tubantia. وقال: «هذا مشجع يلوّن ذراعيه بالسمرة. أنا لن أشارك في ذلك. إذا لم يُسمح لي بانتقاد تفينتي، فسأتوقف عن هذا البرنامج. إذا أرادوا المجيء إلى هنا فهم مرحّب بهم للغاية. وإن لم يريدوا ذلك، فعليهم أن يبقوا بعيدًا عن هنا».

وأضاف فاخيلار: «بالنسبة لي، إف سي تفينتي هو النادي رقم ثلاثة في هولندا. ليست لدي أي مشكلة مع تفينتي. لكن يعمل هناك عدد من الأشخاص بعمود فقري كعمود فقري لبعوضة. لذلك يصبح من الصعب التحدث مع هؤلاء الأشخاص حول هذا الأمر»، مؤكّدًا مرة أخرى أنه لا يملك أجندة شخصية ضد لاعبين بعينهم.

أما طه فلم يعلّق على هذه القضية. ومن حيث المبدأ، يعود المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إلى تفينتي بعد هذا الموسم، حيث يرتبط بعقد حتى منتصف عام 2027.