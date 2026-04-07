هناك احتمال كبير أن يكون ووت فيخهورست يقضي أشهره الأخيرة لاعبًا في أياكس. فالمهاجم البالغ من العمر 33 عامًا يُربط منذ أسابيع بشكل واضح بانتقال محلي إلى إف سي تفينتي، لكن الانتقال إلى نادٍ كبير في الخارج يُعدّ أيضًا من بين الخيارات الممكنة بحسب التقارير.

يمتلك فيخهورست في أياكس عقدًا ينتهي قريبًا، وليس من المتوقع أن يتم تمديد عقده. وقال متابع النادي مايك فيرفاي من دي تيليخراف مؤخرًا في بودكاست كيك-أوف إن احتمال مواصلة المهاجم مسيرته مع إف سي تفينتي كبير.

"أعتقد أن فيخهورست قد يكون في طريقه إلى إف سي تفينتي، إذا كان إف سي تفينتي يريده. تين هاغ سيعجبه؛ فهو يعرفه جيدًا. هناك فرصة جيدة لأن يذهب فيخهورست إلى تفينتي"، قال متابع أياكس.

اضطر فيخهورست لفترة طويلة إلى الاكتفاء بدور احتياطي خلف كاسبر دولبيرغ، لكنه تحت قيادة المدرب الجديد أوسكار غارسيا حسم صراع المنافسة لصالحه. وكان يوم السبت الماضي قد سجل تحديدًا أمام إف سي تفينتي، لكن فيخهورست لم يستطع إنقاذ أياكس من خسارة على أرضه (1-2).

بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، تم استبدال المهاجم العملاق بدون-أنجيلو كونادو. وخلال تبديله بدا منزعجًا بشكل واضح من اضطراره لمغادرة الملعب. وعندما وصل إلى خط التماس، رفض مصافحة غارسيا. وبعد المباراة، أراد كريستيان فيلايرت إجراء مقابلة مع فيخهورست، لكن الدولي في المنتخب الهولندي رفض ذلك أيضًا.

مرتبط بانتقال إلى بنفيكا

وفقًا لصحفي بارول جوب فان كيمبن، فإن فيغهورست يوازن ويفكّر مليًا في مستقبله. توينتي يلوح في الأفق، لكن فان كيمبن سمع أيضًا أن عدة أندية أجنبية مهتمة به، من بينها بنفيكا. ويكتب فان كيمبن: "هناك خوسيه مورينيو هو المدرب الآن. ووت وخوسيه، يبدو لي أنهما توليفة رائعة".

في بنفيكا، يُعد فانغيليس بافليديس حاليًا المهاجم الأول، رغم أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يقوم الهدّاف السابق لـAZ بانتقال في الصيف المقبل بعد موسم قوي آخر. ومع الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش، يمتلك مورينيو أيضًا مهاجمًا شابًا موهوبًا تحت تصرفه.