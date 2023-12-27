"هل تكترث لأمري حقًا؟!".. رد حاد من كلوب على صحفي بسبب صلاح وزميليه!

الألماني يورجن كلوب انفجر ضاحكًا وساخرًا..

بعد فوز ليفربول على بيرنلي بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي، سئل مدرب الريدز يورجن كلوب من قبل دان ووكر من "أمازون برايم" سؤالًا يبدو أنه أثار حفيظته واحتاج ردًا قويًا منه.

وأتى سؤال الصحفي كالآتي: "هل يمكنني أن أسألك قليلاً عن ثلاثي الهجوم الخاص بك؟ لأنه من الواضح أن هناك اعتمادًا كبيرًا على محمد صلاح في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة أيضًا، لكن نونيز وجاكبو، يلعبان في خط هجوم لم يتمكنا من البدء فيه سويًا بالمقدمة".

وسرعان ما أجاب كلوب، الذي بدا متفاجئًا من السؤال: "لا أعرف، قلت ذلك في المؤتمر الصحفي، أفهم أنه يتعين عليك التحدث كل يوم عن كرة القدم وأشياء مثل هذه".

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وأردف: "نحن في وضع أفضل مما توقعه الجميع على الأرجح، ثم بدأنا هذا الثلاثي الهجومي ولم يكونوا جميعًا ينطلقون وأشياء من هذا القبيل، لكن هناك مشاكل أكثر خطورة بشكل عام".

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اعتذر الصحف عن السؤال وأخبر كلوب أنه ربما فهم سؤاله بشكل غير صحيح، وقال له: "أنا لا أحاول الإمساك بك، أنا مهتم بالفعل. أنت تتحدث عن أشخاص آخرين يتحدثون عن ليفربول، كيف تنظر إلى ليفربول إذًا؟".

وأضاف: "لأنك أفضل حالًا من الموسم الماضي كما تقول، ففوز اليوم والحفاظ على الصدارة لمدة 48 ساعة على الأقل. يجب أن تكون في وضع جيد جدًا من وجهة نظر شخصية".

انفجر كلوب في الضحك وأجاب: “أوه! هل تفكر في وضعي الشخصي؟ شكرا لك يا إلهي!"

وأردف: "إذا شاهدت المباريات كان بإمكاننا الحصول على المزيد من النقاط. كنا محظوظين في لحظات قليلة ولم نكن كذلك في بضع لحظات أخرى".