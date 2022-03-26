جمهور سويسرا يسخر من إيطاليا بعد الفشل في الوصول لكأس العالم

عبر جمهور المنتخب السويسري عن فرحته بصعوده لبطولة كأس العالم قطر 2022 من خلال مباراة فريقه أمام إنجلترا اليوم.

وكان المنتخب الإنجليزي قد استطاع تحقيق الفوز على نظيره السويسري بنتيجة (2-1) في مباراة ودية.

ورفعت الجماهير اللافتات الي تعبر عن فرحتهم بالصعود للمونديال على حساب المنتخب الإيطالي الذي خرج من الملحق الأوروبي على يد مقدونيا الشمالية منذ أيام.

حيث شهدت المباراة رفع الجماهير للافتة ساخرة من عدم تأهل أبطال كأس أمم أوروبا الماضية.

وكانت اللافتة تشير لعمل بحث عبر المتصفح "جوجل" لمعرفة تأهل المنتخب الإيطالي للمونديال، لكن محرك البحث يشير لتصحيح العبارة إلى "سويسرا".

جماهير سويسرا بتتريق على خروج إيطاليا من كأس العالم



ضربة جزاء ضايعة غيرت مسار بلدين pic.twitter.com/R4RIWs5Sq6 — Mosaab Salah (@Mosaab93) March 26, 2022

فالمنتخب السويسري قد سبق له أن تأهل للمونديال على حساب إيطاليا من خلال التصفيات الماضية.

حيث أنهى الفريق السويسري جدول الترتيب وهو في المركز الأول ب 18 نقطة متفوقًا على إيطاليا صاحبة ال 16 نقطة.

وكان لمنتخب الطليان فرصة كبيرة لحسم التأهل مرتين، وذلك من خلال ضربتي جزاء تحصلوا عليهم في المواجهات المباشرة أمام سويسرا.

لكن جورجينيو أضاع الفرصتين التي كان بإمكانهم حسم التأهل مباشرةً من المجموعة لكي يصعب الأمر على إيطاليا التي خرجت بشكل كامل من المنافسة.

اقرأ أيضًا..

رباعية الكلاسيكو والمداورة .. أنشيلوتي يحفر قبره بيديه في ريال مدريد

ما قبل النكسة .. من هم أعضاء آخر جيل لإيطاليا في كأس العالم؟

6 منتخبات عربية في المونديال ... معجزة باتت قريبة من أرض الواقع